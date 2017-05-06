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Олимпийский чемпион из США найден мертвым

07.05.2017 10:23 — Разное | Tut.by  
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Чемпион зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира по бобслею Стивен Холкомб в субботу был обнаружен мертвым в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде.

В информации на сайте Национального олимпийского комитета США ничего не говорится о причинах его смерти.

Спортсмену было 37 лет, и он, насколько известно, не имел проблем со здоровьем.

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун выразил глубокое потрясение и сожаление в связи с кончиной выдающегося бобслеиста..

В Ванкувере Холкомб завоевал золото в четверках, в 2014 году в Сочи выиграл "бронзу" в четверках и двойках.

 
 
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Чемпион зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере и пятикратный чемпион мира по бобслею Стивен Холкомб в субботу был обнаружен мертвым в олимпийском тренировочном...

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