Весенняя уборка: как освободить свою жизнь от хлама

Страсть к накопительству совершенно ненужных вещей у белорусов появилась не от хорошей жизни: тотальный дефицит в советское время и последующая за развалом СССР неопределенность заставляли складировать каждую тряпочку и проволочку. Но тогда этих тряпочек было и правда немного, они не создавали особых проблем с пространством в доме.

Потом мы немного взбодрились, избавились от настенных ковров, сделали ремонты, купили плоские телевизоры, приоделись. При этом старые ковры и телевизоры выбрасывать не стали, они дружно переехали на дачу — ну а как с таким добром расстаться!

Но завалы вещей продолжают расти — это и одежда, и какие-то украшательства для дома, и купленные "про запас" или "потому что распродажа" предметы быта.

В итоге квартиры часто начинают напоминать склады случайных вещей, где очень мало пространства и очень много хлама.

Борьба с хламом и ненужными предметами — это отличная возможность увеличить свою квартиру и вдыхать меньше пыли.

От чего избавиться в первую очередь?

Я всегда следую принципу "Если ты этим не пользовался 2 года — не воспользуешься уже никогда". И когда вы начнете осматривать свои вещи, быстро убедитесь в том, что это правило распространяется на все, исключая документы и вещи, имеющие эмоциональную ценность (платье, на котором вы были на первом свидании с мужем, билет на самолет в ваш первый отпуск и т. д.). Правда, документы тоже стоит пересмотреть, часто к ним относят техпаспорта на давно вышедшую из строя технику или чеки из магазинов пятилетней давности.

Смело расставайтесь со всеми старыми газетами и журналами, которые непонятно зачем хранятся в вашей квартире.

От священного пиетета перед книгами — о ужас! — также рекомендую избавиться. Декорирование домов толпами каких попало книг, доставшихся в обмен на макулатуру, и часто являющихся такой же макулатурой — тоже ненужное наследство советского времени. Оставьте только те, которые вам действительно дороги и вы планируете их перечитать, все остальное отдайте на переработку, кросс-букинг, в букинистические магазины и т. д.

Приятные безделушки, которые вы покупаете по случаю или привозите из отпуска, кажутся милыми только сначала, через несколько лет ваш дом просто зарастает этим бесполезным хламом, от которого стоит оставить несколько штук, все остальное — выбросить, раздарить или продать.



© Фото: Unsplash Избавляйтесь от старого хлама без сожаления

Заповедники одежды

Пальто, в котором вы щеголяли еще в институте, шуба из чебурашки, которую носил ваш первенец, свитера и рубашки ужасных расцветок, купленные в Польше в 95 году, финские сапоги со сломанным каблуком, партия одежды пятилетней давности, хранимая в расчете на то, что вы еще похудеете на три размера — все это должно освободить место в вашем шкафу! Если похудеете — купите себе модные обновки, не нужны вам обноски.



© Фото: Татьяна Прудинник Как я перестала тратить деньги на ненужные вещи

Избавьтесь от всей одежды и обуви, которая не пригодилась вам все те же волшебные два года. Вы удивитесь, насколько много ненужного обнаружите.

Все это необязательно выбрасывать — если одежда и обувь в пристойном состоянии, можно постирать, погладить и отдать в благотворительные организации, отнести в ближайшую церковь и т. д. Сейчас в интернете много информации о том, кому отдать то, что уже не нужно вам, но может пригодиться другим.

В самый первый раз избавляясь от залежей одежды, мы просто вынесли коробки с ней к ближайшим мусорным контейнерам и оставили рядом с ними. Все следующие месяцы с улыбкой наблюдали, как местные бомжи и алкоголики щеголяют в наших вещах — так что это самый быстрый способ кого-то приодеть без лишних телодвижений.

Старая техника

Пожалуйста, выбросите вы уже наконец сломанные пылесосы и миксеры, которые занимают балконы и кладовки для совершенно непонятных целей. Вы никогда их не почините, потому что сейчас ремонт стоит примерно столько же, сколько покупка новой вещи.

Выбросите все ненужные коробки: легенды продавцов о том, что по гарантии вещь можно сдать только в коробке — чушь, ни в одном гарантийном паспорте не написано, что вещь принимается в ремонт или возврат в коробке, просто самим продавцам так удобнее. Но из-за их удобства страдает ваше жизненное пространство, и это очень странные уступки.

Ненужные игрушки

Самое большое зло — это мягкие игрушки. Играть с ними детям совсем неинтересно, но взрослые продолжают с упорством их дарить. В итоге мягконабивные пылесборники занимают много места и совершенно не украшают ваши квартиры, уж поверьте. Даже в благотворительных организациях от мягких игрушек часто отказываются, потому что они нефункциональны и негигиеничны. Поэтому лучший совет, чем просто выбросить, сложно придумать.



© Sputnik Антон Денисов Ужасающая красота: самые гадкие бьюти-тренды

Косметика и украшения

Это чисто женское увлечение — постоянно покупать и пробовать все новые и новые средства, фанатично сохраняя остатки на черный день. Даже если не подошло. Даже если срок годности давно истек. Милые женщины, если вам что-то не подошло — раздарите сестрам, подружкам и коллегам, вдруг им будет в самый раз! Проверьте сроки годности у всей вашей косметики и парфюмерии, вспомните, действительно ли вы планируете пользоваться фиолетовой перламутровой помадой, или купили ее в приступе беспамятства на распродаже?

А пустые баночки и бутылочки! Это тоже страшный бич многих дам, которые думают, что когда-нибудь они что-нибудь туда перельют — это иллюзия, просто выбросьте всю эту батарею бессмысленных емкостей.

Мебель и предметы интерьера

Это, конечно, "тяжелая артиллерия", но факт — в наших домах очень много кресел, на которых никто не сидит, диванов, которые остались "на всякий случай", ужасных ковров, которые уже насквозь пропылились и сто раз перестали быть актуальными, "но они же шерстяные, как выбросить".

Все эти квартирные мамонты и динозавры отнимают у вас жизненное пространство. Если вдруг нагрянут гости из другого города — купите для них надувную кровать, которая в сдутом виде отлично поместится в шкафу.

Все, что не используется и не представляет собой антикварной ценности — в топку! Ну не нужен вам светильник с пластмассовым абажуром, одиноко стоящий 10 лет на шкафу. И вы ему не нужны тоже! Чешская люстра "Каскад", засунутая до лучших времен в кладовку, также не пригодится. А если жалко выбрасывать — ну так достаньте и пользуйтесь. Не хочется? И не захочется!

То же самое — про огромные наборы посуды, которые раньше украшали жуткие "горки", а теперь томятся в коробках. Лучше отдать их нуждающимся, чем чахнуть, как Кощей над своими хрустальными богатствами.

Куда девать хорошие, но ненужные вещи

Во всех сетях есть паблики "Отдам даром". В каждом городе есть церкви и приюты, где пригодится одежда и обувь, которая вам больше не нужна, некоторые виды игрушек. Если отдавать бесплатно жалко, существуют сайты по продаже бывших в употреблении вещей. Проще всего найти нужные контакты, забив в поисковике фразу "Куда отдать вещи в Минске", конечно, заменив столицу на ваш город.

Какая польза от уборки?

В ваших шкафах появится больше места, в доме станет меньше пыли, вам будет проще находить вещи. В процессе уборки вы найдете много нужных, но забытых вещей (и пятнадцать раз — кота!), которыми начнете пользоваться.

Отдав вещи на благотворительность, поможете людям, которые в этом нуждаются.

Продав некоторые вещи, сможете немного заработать.

Ну и, наконец, расчистив жизненное пространство вы почувствуете себя лучше, живя в более чистом и просторном помещении, и в процессе уборки, как ни странно, приведете в порядок свои мысли — это довольно медитативное занятие, за которым можно многое обдумать!