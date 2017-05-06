Сводка Совинформбюро: 7 мая — потери немецких войск по всем фронтам

Советское информационное бюро образовано в СССР спустя 2 дня после начала Великой отечественной войны — 24 июня 1941 года. Основной задачей информационно-пропагандистского ведомства было составление сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении во время войны.

В народном сознании в военное время и послевоенные годы Совинформбюро ассоциировалось с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро". На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 7 мая 1945 года.

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Войска 1-го Белорусского фронта вышли на реку Эльба севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв при этом города Гектин, Цербст и крупные населенные пункты Шенхаузен, Бергцов, Парей, Шартау, Гервиш, Лейтцкау, Герден, Вальтернинбург, Штойтц. За 6 мая войска фронта взяли в плен 3 100 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 самолета противника.

Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады 7 мая полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау).

Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе Бреславль более 40.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление западнее и юго-западнее города Моравска Острава, с боями заняли города Фрейденталь, Фрид-Ланд на Морау, Мериш-Нейштадт, Штепанов и крупные населенные пункты Вильдгруб, Шумвалд, Медлов, Хвалковице, Шмейль, Спалов, Одры, Палачов, Лешна. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2 000 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не было. За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолетов.

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Войска 1-го Белорусского фронта севернее и юго-восточнее города Магдебург вышли к реке Эльба. На отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление, но был отброшен ударами советских танков и пехоты. Немцы укрепились на окраинах города Гентин — важного узла дорог. В результате боя наши части ворвались в город и разгромили вражеский гарнизон. Уничтожено более 600 гитлеровцев. Захвачено 19 орудий, 73 пулемета, 3 радиостанции и склад с боеприпасами.

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Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады сегодня полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау). В середине февраля советские части совершили стремительный обходный маневр и окружили Бреславль. Немцы подготовились к длительной обороне города. Они забаррикадировали улицы и перекопали их противотанковыми рвами. Каждый каменный дом был превращен в дот с большим количеством огневых точек. В ряде мест гитлеровцы, чтобы затруднить продвижение советских войск, взорвали дома и устроили завалы на улицах. Особенно сильные опорные пункты обороны с полевой артиллерией и самоходными орудиями они создали на перекрестках улиц. Наши войска в ходе упорных уличных боев шаг за шагом продвигались вперед, все теснее сжимая кольцо окружения. Наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из укрытий. Артиллеристы и летчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Окруженный вражеский гарнизон неоднократно предпринимал попытки прорвать кольцо советских войск. Подгоняемые эсэсовцами, немецкие солдаты бросались в контратаки и тысячами гибли под огнем советских орудий, минометов и пулеметов. Советское командование предъявило немецким войскам, окруженным в Бреславле, ультиматум о капитуляции. После непродолжительных переговоров вражеский гарнизон во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. Сегодня к 7 часам вечера в Бреславле взято в плен более 40 тысяч немецких солдат и офицеров.

Город Бреславль является одним из важнейших железнодорожных узлов и крупным промышленным центром. В нем сосредоточены металлургические и машиностроительные заводы, авиационные и другие военные предприятия.

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Западнее и юго-западнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, действующие в сложных условиях горно-лесистой местности, продвигаются вперед, громя войска противника, укрепившиеся на южных отрогах Судетских гор и в населенных пунктах. Наши танки и пехота прорвали промежуточный рубеж обороны немцев и овладели городом Фрейденталь. Другие наши части продвинулись в западном направлении на 20 километров и заняли город Мериш-Нейштадт. Захвачено у немцев 37 паровозов, 730 вагонов с различными грузами и 8 складов с военным имуществом.

Авиацией Краснознаменного Балтийского флота 5 мая в районе острова Рюген потоплен транспорт противника водоизмещением в 6 тысяч тонн.