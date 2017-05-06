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Белорусы крупно проиграли на ЧМ-2017 чехам

07.05.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы крупно проиграли на ЧМ-2017 чехам

reuters.com

Во втором матче ЧМ-2017 сборная Беларуси без шансов уступила одному из фаворитов турнира Чехии – 1:6.

Чехи повели в конце первого периода, дважды забросив на 14-й и 18-й  минутах (отличились Врана и Гудас) – 0:2.  

Огонек надежды для болельщиков Беларуси забрезжил в начала второго периода, когда на 22-                й минуте Павлович сократил счет – 1:2.

Однако на 36-й минуте Червенка забросил в третий раз – 1:3. И дальше сборная Чехии при подавляющем преимуществе усилиями Шимека, Ворачека и Кемпни довела счет до разгрома – 1:6.

По итогам двух туров Беларусь в группе B вместе с одним из хозяев ЧМ-2017 сборной Франции   не имеет очков.

8 мая нашей сборной предстоит не менее сложное испытание на льду – встреча с родоначальниками хоккея канадцами. 

 
 
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Во втором матче ЧМ-2017 сборная Беларуси без шансов уступила одному из фаворитов турнира Чехии – 1:6.

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