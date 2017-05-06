Белорусы крупно проиграли на ЧМ-2017 чехам



reuters.com

Во втором матче ЧМ-2017 сборная Беларуси без шансов уступила одному из фаворитов турнира Чехии – 1:6.

Чехи повели в конце первого периода, дважды забросив на 14-й и 18-й минутах (отличились Врана и Гудас) – 0:2.

Огонек надежды для болельщиков Беларуси забрезжил в начала второго периода, когда на 22- й минуте Павлович сократил счет – 1:2.

Однако на 36-й минуте Червенка забросил в третий раз – 1:3. И дальше сборная Чехии при подавляющем преимуществе усилиями Шимека, Ворачека и Кемпни довела счет до разгрома – 1:6.

По итогам двух туров Беларусь в группе B вместе с одним из хозяев ЧМ-2017 сборной Франции не имеет очков.

8 мая нашей сборной предстоит не менее сложное испытание на льду – встреча с родоначальниками хоккея канадцами.