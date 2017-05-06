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Белорусы крупно проиграли на ЧМ-2017 чехам
07.05.2017 10:42 — Разное | Ежедневник
reuters.com
Во втором матче ЧМ-2017 сборная Беларуси без шансов уступила одному из фаворитов турнира Чехии – 1:6.
Чехи повели в конце первого периода, дважды забросив на 14-й и 18-й минутах (отличились Врана и Гудас) – 0:2.
Огонек надежды для болельщиков Беларуси забрезжил в начала второго периода, когда на 22- й минуте Павлович сократил счет – 1:2.
Однако на 36-й минуте Червенка забросил в третий раз – 1:3. И дальше сборная Чехии при подавляющем преимуществе усилиями Шимека, Ворачека и Кемпни довела счет до разгрома – 1:6.
По итогам двух туров Беларусь в группе B вместе с одним из хозяев ЧМ-2017 сборной Франции не имеет очков.
8 мая нашей сборной предстоит не менее сложное испытание на льду – встреча с родоначальниками хоккея канадцами.
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Во втором матче ЧМ-2017 сборная Беларуси без шансов уступила одному из фаворитов турнира Чехии – 1:6.
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