Потолок в квартире: варианты, которые не должны давить

В советское время потолки белили. Мел — дешевая и экологичная штука, объединявшая и богатых и бедных. Пристойных альтернатив долгое время попросту не было — не красить же масляной краской? К 90-м одни продолжали белить, вторые начали клеить на потолок обои, чуть позже появились пластиковые квадратные панели. А потом случился бум спроса на многоуровневые гипсокартонные формы.

Сейчас покупатели жилья на вторичном рынке могут наблюдать (кроме беленой классики) такие варианты исполнения потолка:











Обои на потолке — также классическое решение





Последний вариант — уже из более современных. Белый глянец, который — по уверениям продавцов и некоторых дизайнеров призван зрительно поднимать потолок. Посмотрите реальные фото квартир с глянцевыми потолками и честно ответьте: вы верите, что у кого-то они что-то зрительно поднимают?



Фото сайта potoloknebo.ru

Ну, может только настроение — если глянец цветной и вас никогда не укачивает.

Проблема 90% наших квартир — потолки «два пятьдесят». Можно много фантазировать о лепнине, фресках и многоуровневых конструкциях. Увы, даже натяжной потолок съедает 7−10 сантиметров драгоценной высоты.

— Не хочу комплекта паутинка-акриловая «Снежка», — говорил один из читателей, который обещал подготовить фотоотчет в стиле «как я делал ремонт». — Белый потолок — это скучно.

Похоже, так думают многие.

Мы подобрали не скучные варианты, которые теоретически можно реализовать в белорусской квартире.

Бетон

Он прекрасен в стиле лофт, но дизайнеры Houzz.ru предлагают его и в сталинках в стилистике шебби-шик, и в сочетании с классикой.



Лофт «разрешает» и бетонные стены.







Не во всех сталинках бетонные перекрытия. Но если есть бетон — почему бы его не оставить?

Бетонный потолок потребует некоторой работы. Особенно если видны швы между плитами перекрытий — их лучше все-таки замазать. Прогрунтовать и покрыть весь потолок лаком. Это будет, кстати, дешевле, чем комплект «паутинка-Снежка».

Дерево

Оно хорошо вписывается в кантри-стиль, впрочем, хороший дизайнер способен вписать его в любой стиль. Несколько сантиметров высоты потолка доски с обрешеткой, конечно, съедят — поэтому в просторных помещениях дерево лучше не использовать.







Дерево хорошо сочетается с молдингами. Некоторые умельцы заменяют его на ламинат.





Графит

Темный потолок (если вы не из тех, кто любит много света и воздуха) — тоже может быть вариантом.









Как ни странно, графитовые матовые потолки не дают ощущение давления, они будто растворяют верхнюю перегородку квартиры. С темным глянцем сложнее. С ним днем комната выглядит так:



Фото сайта blick-potolok.ru

Если хочется формы

— Хорошо, может быть и обычный матовый потолок, белый, серый, бежевый. Но хотелось бы не скучный, — размышляет читатель, который делает ремонт. — Есть такие варианты, динамичные?

Есть совсем динамичные и не скучные.



Фото Houzz.ru

Но реализовать подобное можно только в квартирах, где потолок около трех метров. А лучше - выше. То есть в сталинках, элитных новостройках, в некоторых брежневках. В стандартной панельке рослые гости будут цепляться головой за лепнину.

Для обычных наших квартир есть варианты не столь шикарные. С молдингами и плинтусами. Благо их сейчас в продаже — на любой вкус.











Для кухни возможен немаркий вариант — в цвет стен. Но тут важно правильно подобрать оттенок. Фото Houzz.ru

А как у них?

Не стоит думать, что низковатые потолки — только советская традиция. Квартиры с потолком 2,5 метра есть и в США, и в Норвегии, и в Китае. И если жилье не дизайнерское, там будет очень простой потолок.



Квартира в курортном городе в США, штат Флорида. Фото сайта worldimmotrade.ru



Квартира в Майями. Фото сайта worldimmotrade.ru



Квартира Брейвика в Осло, ее выставляли на продажу в 2016-м году. Жилье находится в респектабельном районе, где живет средний класс.



Еще одна квартира в Осло — в деловом районе. Фото сайта orangesmile.com



Квартира в китайском мегаполисе. Фото kvartira-foto.ru

Так что если вы решите оставить потолок просто белым и не украшенным, можете смело утверждать: все в рамках мировых традиций.