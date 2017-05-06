ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый контейнерный поезд отправился из Беларуси в Китай

07.05.2017 11:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Первый контейнерный поезд отправился из Беларуси в Китай

Первый пилотный контейнерный поезд с экспортной продукцией производства ИООО «Кроноспан» (ДСП, ламинат) отправился со станции Сморгонь в китайский город Ченду.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, проект организован Государственным предприятием «БТЛЦ» Белорусской железной дороги совместно с предприятием ИООО «Кроноспан».

Маршрут поезда будет пролегать через Россию и Казахстан. Контейнерный поезд сформирован из 41 фитинговой платформы принадлежности Государственного предприятия «БТЛЦ», груженых 40-футовыми контейнерами. Он преодолеет расстояние около 10 тысяч км за 12 суток. Для сравнения морской путь перевозки контейнеров из Китая в Европу занимает 45-60 суток.

Следует отметить, что развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем рассматривается как стратегическое и наиболее перспективное.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый пилотный контейнерный поезд с экспортной продукцией производства ИООО «Кроноспан» (ДСП, ламинат) отправился со станции Сморгонь в китайский город Ченду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы крупно проиграли на ЧМ-2017 чехам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика