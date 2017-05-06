Первый контейнерный поезд отправился из Беларуси в Китай





Первый пилотный контейнерный поезд с экспортной продукцией производства ИООО «Кроноспан» (ДСП, ламинат) отправился со станции Сморгонь в китайский город Ченду.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, проект организован Государственным предприятием «БТЛЦ» Белорусской железной дороги совместно с предприятием ИООО «Кроноспан».

Маршрут поезда будет пролегать через Россию и Казахстан. Контейнерный поезд сформирован из 41 фитинговой платформы принадлежности Государственного предприятия «БТЛЦ», груженых 40-футовыми контейнерами. Он преодолеет расстояние около 10 тысяч км за 12 суток. Для сравнения морской путь перевозки контейнеров из Китая в Европу занимает 45-60 суток.

Следует отметить, что развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем рассматривается как стратегическое и наиболее перспективное.