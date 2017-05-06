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Астролог: Ле Пен импульсивна, Макрон зависим от внешних сил

07.05.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен — личности совершенно различные, и с астрологической точки зрения их объединяет только принадлежность к знакам Огня, рассказал на радио Sputnik Беларусь астролог Вячеслав Бонча в день второго тура президентских выборов во Франции.

" Макрон — Лев, Ле Пен — Стрелец. Но Ле Пен наследница политического клана и опытный политический боец, ей 49 лет. А Макрон намного моложе, ему 39, эдакий баловень судьбы, и пока он известен и обсуждаем тем, что женат на своей первой учительнице, которая старше его на 24 года", — напомнил Бонча. 

По словам астролога, в гороскопе Марин Ле Пен очень сильный Дом власти, и это говорит о том, что новые обстоятельства будут закалять ее на всем политическом и жизненном пути.

Астролог: Ле Пен импульсивна, Макрон зависим от внешних сил
© Sputnik Ирина Калашникова
Макрон победил Ле Пен на последних дебатах

"Даже если Ле Пен не станет президентом, она на этом не успокоится. Есть только одно но — она может путать моральные принципы, то есть добро и зло, что отражается в объединении черной и белой лун в гороскопе. И ее решения могут быть ошибочными. Ей не нужно действовать импульсивно", — убежден Бонча.

В то же время, по словам астролога, в гороскопе Эмманюэля Макрона объединились сразу несколько значимых показателей. Один их первых — объединение Солнца и Меркурия — говорит о том, что Макрон — человек завершения. Ему, как личности, обязательно нужно что-то завершить, отмечает астролог.

"При этом, придя к власти, он будет человеком зависимым. По сравнению с первым кандидатом, он более зависим от внешних сил, которые аккумулируют очень большие средства из-за рубежа.  Речь не идет о некоем "теневом правительстве", но Макрон — очевидный проводник глобалистов, и в гороскопе этому есть подтверждение", — рассказал астролог.

Полную версию гороскопа претендентов на пост президента Франции от астролога Вячеслава Бончи слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В день второго тура президентских выборов во Франции астролог Вячеслав Бонча составил гороскопы претендентов на пост главы государства Эмманюэля Макрона и Марин...

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