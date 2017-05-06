Синоптики: 8 мая в Беларуси резко похолодает

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Резкое изменение погодных условий ожидается в понедельник, 8 мая, в Беларуси, сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.

Сильные дожди пройдут ночью и утром во многих районах, а также в столице республики. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Кроме осадков, ожидается и усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. По юго-востоку страны возможны грозы.

Появляются новые оповещения. Краткое содержание: уже сегодня днем все плохо на юге, к вечеру — везде. И не на один день. #яваспредупредил pic.twitter.com/Z2d8kDT4l0 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) May 7, 2017

Температура воздуха ночью составит 2-9°C выше ноля, днем ожидается 4-11°C тепла.

Холодная неустойчивая погода сохранится в течение всех длинных выходных: прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

О погоде на 9 мая рассказал Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Он отметил, что во вторник ночью по Брестской и Гродненской областям, а на остальной территории страны и днем ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Температура ночью от 0..+6°C, при прояснениях до —3°C, а днем +3..+10°C", — сказал синоптик. В Минске утром и днем кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, температура в течение дня +5..+7°C, уточнил Рябов.