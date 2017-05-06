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Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье

07.05.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Второй тур президентских выборов во Франции пройдет в это воскресенье 7 мая.

Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье
© AFP/ JOEL SAGET
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За главный пост в пятой республике поборются лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон — ему эксперты и социологи пророчат победу по итогам голосования. 

Макрон — свежее лицо французской политики, ему всего 39 лет. Скандалов вокруг политика немного, а главный связан с его личной жизнью — супругой Бриджит Тронье, которая старше Макрона на 23 года.

Sputnik предлагает узнать интересные факты из жизнь самой обсуждаемой женщины Франции, а возможно — и будущей первой леди.

 
 
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Супруга лидера президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона интересна не только тем, что значительно его старше.

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