Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет в это воскресенье 7 мая.



© AFP/ JOEL SAGET Народные антирейтинги: почему Макрон и Ле Пен не устраивают французов 10

За главный пост в пятой республике поборются лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон — ему эксперты и социологи пророчат победу по итогам голосования.

Макрон — свежее лицо французской политики, ему всего 39 лет. Скандалов вокруг политика немного, а главный связан с его личной жизнью — супругой Бриджит Тронье, которая старше Макрона на 23 года.

Sputnik предлагает узнать интересные факты из жизнь самой обсуждаемой женщины Франции, а возможно — и будущей первой леди.