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Почти первая леди Франции: факты про Бриджит Тронье
07.05.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет в это воскресенье 7 мая.
© AFP/ JOEL SAGET
За главный пост в пятой республике поборются лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон — ему эксперты и социологи пророчат победу по итогам голосования.
Макрон — свежее лицо французской политики, ему всего 39 лет. Скандалов вокруг политика немного, а главный связан с его личной жизнью — супругой Бриджит Тронье, которая старше Макрона на 23 года.
Sputnik предлагает узнать интересные факты из жизнь самой обсуждаемой женщины Франции, а возможно — и будущей первой леди.
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Супруга лидера президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона интересна не только тем, что значительно его старше.
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