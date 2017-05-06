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Видеофакт: Фестиваль светошариков в парке Dreamland
07.05.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
6 мая в столичном парке Dreamland прошел первый день Фестиваля светошариков. Необычный праздник организовывает арт-проект "Вместе Зажигаем" из Санкт-Петербурга. После небольшой концертной программы сотни светящихся воздушных шариков взмыли в ночное небо Минска.
7 мая в 21:00 пройдет второй день фестиваля, и минчане также смогут запустить в небо разноцветные огни. Вход на мероприятие свободный, а воздушный шар можно купить на месте за семь рублей.
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В столичном парке Dreamland в выходные 6 и 7 мая проходит Фестиваль светошариков. Смотрите на видео, как горожане запускали яркие шары в ночное небо в первый день.
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