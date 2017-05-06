Видеофакт: Фестиваль светошариков в парке Dreamland

6 мая в столичном парке Dreamland прошел первый день Фестиваля светошариков. Необычный праздник организовывает арт-проект "Вместе Зажигаем" из Санкт-Петербурга. После небольшой концертной программы сотни светящихся воздушных шариков взмыли в ночное небо Минска.

7 мая в 21:00 пройдет второй день фестиваля, и минчане также смогут запустить в небо разноцветные огни. Вход на мероприятие свободный, а воздушный шар можно купить на месте за семь рублей.