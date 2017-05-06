При отношениях Беларуси с Евросоюзом просматриваются два взаимоисключающих течения, отметил политический эксперт Николай Сергеев. С одной стороны, белорусская сторона хотела бы, чтобы отношения с ЕС были прозрачными без всяких двусмысленностей. В первую очередь, это касается экономического сотрудничества. Кроме того, Беларусь хотела бы, чтобы взаимоотношения выстраивались без каких-либо политических условий. Но, с другой стороны, Евросоюз видит Беларусь совершенно в ином качестве.

"Говорится об этом или не говорится, но над европейскими элитами и, в первую очередь, над польскими, довлеет доктрина создания санитарного кордона вокруг России. С их точки зрения, ключевым звеном является Беларусь. И если бы удалось совершить в Беларуси нечто подобное тому, что было в Украине, то этот санитарный кордон выстроился бы", — отметил Сергеев.



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По словам политолога, поскольку "украинский сценарий" в Беларуси оказался невозможен и идея "балто-черноморского кордона" так и осталась под вопросом, с белорусской стороной продолжаются переговоры, имеющие "двойное дно".

"В виде различных гуманитарных требований, которыми они обставляют любое экономическое взаимодействие, они пытаются подсунуть "троянского коня". Цель этой геополитической игры — максимально отдалить Беларусь от России. Поэтому так долго не выстраиваются отношения с Евросоюзом", — сказал Сергеев.

Политический эксперт обратил внимание на то, что "двойное дно" в переговорном процессе в очередной раз стало очевидным после событий 25 марта в Минске, когда правоохранительные органы быстро и профессионально пресекли попытки к беспорядкам, на что различные западные деятели снова стали упрекать Беларусь в излишней жестокости.

"По сравнению с тем, что у них происходит, и как они расправляются с демонстрантами, это лицемерие уже просто очевидно. Поэтому белорусская дипломатия приходится вести тонкую игру, с одной стороны, уж совсем не порвать отношения с ЕС, и с другой стороны, не попасться в тот капкан, который они все время стараются расставить", — рассказал Сергеев.

По убеждению политического эксперта, программа "Восточное партнерство" рассчитана на то, чтобы втянуть в конфронтацию с Россией целый ряд постсоветских республик и, в первую очередь, Беларусь. Со своей стороны, Беларусь настаивает на том, чтобы "Восточное партнерство" способствовало экономическому развитию всего восточноевропейского региона.

"К сожалению, Европейский Союз не разделяет точку зрения Беларуси и поэтому, с моей точки зрения, эта программа достаточно бесперспективна", — констатировал политолог.

Беседу с политическим экспертом Николаем Сергеевым о взаимоотношениях Беларуси с Евросоюзом и программе "Восточное партнерство" слушайте на радио Sputnik Беларусь.