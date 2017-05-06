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Во Франции проходит второй этап президентских выборов

07.05.2017 14:19 — Разное | Ежедневник  
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Во Франции проходит второй этап президентских выборов

Во Франции проходит второй заключительный этап президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за Эмманюэля Макрона или Марин Ле Пен.

Во Франции стартовал второй, заключительный этап президентских выборов, передает Reuters. Избиратели должны будут проголосовать за одного из двух оставшихся кандидатов - лидера движения «Вперед!» центриста Эмманюэля Макрона или главу ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По всей стране открылось 67 тыс. избирательных участков. Избиратели смогут проголосовать до 19:00 по местному времени, однако в Париже, Лионе и Бордо участки закроются в 20:00. В голосовании могут принять участие 45,7 млн человек. Официальные результаты объявят 11 мая.

Лидером гонки считается Макрон. По данным OpinionWay, за него готовы проголосовать 62% избирателей по состоянию на 5 мая. Ле Пен может рассчитывать на 38% голосов, пишет РБК.

По итогам первого этапа выборов победил Макрон. Он набрал 23,75% голосов. С минимальным разрывом на втором месте оказалась Ле Пен — за нее проголосовали 21,53% избирателей.

 
 
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Во Франции проходит второй заключительный этап президентских выборов. Избирателям предстоит проголосовать за Эмманюэля Макрона или Марин Ле Пен.

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