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Россия и Канада одержали крупные победы на ЧМ по хоккею

07.05.2017 15:47 — Разное | Tut.by  
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Третий день чемпионата мира по хоккею начался с крупных побед главных фаворитов турнира — сборных России и Канады.


Reuters

Россия — Италия — 10:1

Россияне без проблем разобрались с аутсайдером группы А — Италией. Подопечные Олега Знарка забросили сопернику 10 шайб, а больше всех усердствовали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников, отметившиеся двумя голами. По разу отличились Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин и Сергей Плотников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверсы.

Канада — Словения — 7:2


Reuters

Не испытали проблем в матче со Словенией и канадцы. Натан Маккинон трижды огорчил Гаспера Крошеля. Также голы на счету Тайсона Бэрри, Брэда Поинта, Митча Марнера и Джеффа Скиннера. В составе Словении забрасывали Ян Муршак и Ян Урбаш.

 
 
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Третий день чемпионата мира по хоккею начался с крупных побед главных фаворитов турнира - сборных России и Канады.

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