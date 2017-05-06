Россия и Канада одержали крупные победы на ЧМ по хоккею

Третий день чемпионата мира по хоккею начался с крупных побед главных фаворитов турнира — сборных России и Канады.



Reuters

Россия — Италия — 10:1

Россияне без проблем разобрались с аутсайдером группы А — Италией. Подопечные Олега Знарка забросили сопернику 10 шайб, а больше всех усердствовали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников, отметившиеся двумя голами. По разу отличились Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин и Сергей Плотников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверсы.

Канада — Словения — 7:2



Reuters

Не испытали проблем в матче со Словенией и канадцы. Натан Маккинон трижды огорчил Гаспера Крошеля. Также голы на счету Тайсона Бэрри, Брэда Поинта, Митча Марнера и Джеффа Скиннера. В составе Словении забрасывали Ян Муршак и Ян Урбаш.