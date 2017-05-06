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37-летняя модель Виктория Боня из Монако прилетела в Минск, чтобы вылечить позвоночник

07.05.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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Российская телеведущая, актриса и модель Виктория Боня сейчас находится в Минске. Как стало известно из Instagram, Виктория приехала, чтобы заняться лечением позвоночника.


«Помните, я рассказывала, что поеду в Минск лечить спину. Мои тренировки на Первом канале не прошли просто так. Я выбила себе нижний отдел и грудной. Сейчас приехала к Главчеву, который все исправит», — рассказала Виктория сегодня в Instagram Stories.

— Это называется линейное костоправство, — объясняет Людмила, сопровождающая Викторию.

Телеведущая говорит, что будет счастливой со здоровым позвоночником и тазобедренным суставом. Далее сообщается, что первая процедура уже прошла.

«Это невероятно, сложно объяснить, надо почувствовать, — делится впечатлениями Виктория. — Юрий Николаевич без каких-либо дополнительных средств сразу поставил все диагнозы. Сказал, что у меня большая беда в грудном отделе, шее и тазе. Все как есть. За 4 дня все это исправляется».

 
Теги: Минск
 
 
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"Помните я рассказывала, что поеду в Минск лечить спину. Мои тренировки на Первом канале не прошли просто так. Я выбила себе нижний отдел и грудной. Сейчас приехала к...

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