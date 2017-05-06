На деревню к дедушке: как россиянин отыскал в Беларуси могилу деда

Похоронка. Листок бумаги, который призван поставить точку в истории жизни человека, дал начало необычному приключению, связавшему судьбы нескольких людей, среди которых россияне, белорусы, казахи… Более десяти лет семья российского журналиста Александра Связина не могла найти могилу убитого на войне деда из Казахстана. А буквально несколько дней назад благодаря российским и белорусским коллегам удалось узнать, при каких обстоятельствах и где погиб родственник. Sputnik стал свидетелем этого события.

Долгая дорога в Россасно

Дед Александра Николай Васильевич родом был из Северного Казахстана, там же его и призвали на фронт с началом войны. Погиб в 29 лет, оставив после себя двоих детей. Сын — отец Александра — родился перед самой Великой Отечественной.

"Деда не стало 23 июня 1944 года. Пал он в первый день белорусской наступательной операции "Багратион", — рассказывает Александр.



© Sputnik / Виктор Толочко В похоронке значилось лишь то, что погребен солдат на левом берегу Днепра

В похоронке, что прислали семье, значилось лишь то, что погребен солдат на левом берегу Днепра Витебской области. Но река большая, где могилу искать? Долгое время этот вопрос оставался для семьи открытым, пока 11 лет назад в интернете не нашелся документ: командир артиллерийского взвода Николай Связин похоронен в одном километре северо-западнее деревни Новая Тухинь Дубровенского района Витебской области. Стали уточнять информацию — получили ответ, мол, такого населенного пункта нет. Спустя время в сети появились оцифрованные военные документы. По некоторым данным, родственник был перезахоронен в деревне Рыленки Дубровенского района. Однако в местных списках погибших его тоже не нашли.

Развиваться ситуация стала весной этого года, когда об истории Александра узнал его друг.

"Мы с Сашей раньше работали вместе, а сейчас дружим в "Фейсбуке". Где-то в середине апреля я увидел у него на страничке фотографию красноармейца. А поскольку я занимаюсь военным поиском, на это обратил внимание. По фото было понятно: человек воевал в Великую Отечественную. Ромбик на петличке — значит, младший лейтенант. И еще я заметил, что он очень похож на Сашу", — говорит россиянин Валерий Фролов.



© Sputnik / Виктор Толочко Валерий Фролов, друг Александра Связина, помог в поисках места захоронения

Под снимком Александр написал: это его дед, о месте захоронения которого почти ничего не известно. И разместил всю информацию, что знал. Фролов, ничего ему не говоря, решил попробовать поискать.

"Подтвердилось, что деревня Новая Тухинь существует. Правда, тогда я не обратил внимания, что она находится на правом берегу Днепра, а могила на левом. Пробил, что служил Связин в 220-й стрелковой дивизии. Нашлись боевые донесения его военной части, включая и те, что были в день смерти красноармейца", — вспоминает собеседник.

Фролов уже примерно представлял, где могла располагаться артиллерия. Единственное — после войны были произведены перезахоронения. Надо было узнать, где сейчас покоятся останки.



© Sputnik / Виктор Толочко Берег реки Россасенка в деревне Россасно, по которому проходила часть Николая Связина в 1944 году

"Из Новой Тухини было перезахоронение в Рыленки. Там большой мемориал — около 9 тысяч человек захоронено. Я перелистал все фамилии, но Связина среди них не нашел. И тут до меня дошло: как могло оказаться, что он похоронен на одном берегу, а мемориал находится на другом? Не будут же люди на лодках перевозить останки", — продолжает Фролов.

Поисковик понимал: не хватает маленькой детали. Возможно, при перезахоронении была допущена ошибка. Он написал запрос в Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Минобороны Беларуси. Через два дня пришел ответ. В письме прислали фото захоронения Связина — братской могилы в деревне Россасно Дубровенского района — и даже могильной плиты, на которой значится его фамилия!

"Я сообщил об этом Саше. Он, конечно, был в шоке", — говорит собеседник.

Лупили три часа

После к поиску подключился белорусский коллега Александра. Он помог выйти на Алексея Гаврутикова из Дубровенского района. За 23 года этот поисковик установил 17 тысяч имен погибших в боях за освобождение района.

При встрече, которая произошла на днях, Гаврутиков сообщил: ему удалось установить, что дед россиянина был похоронен в могиле №67 в одном километре юго-западнее от Новой Тухини. В 44-м там была поляна между деревнями Россасно и Холовье. А сейчас стоит густой лес.



© Sputnik / Виктор Толочко Гаврутиков (слева) установил около 17 тысяч имен солдат, погибших в боях за освобождение Дубровненского района

В день, когда погиб Николай Васильевич, велась наступательная операция "Багратион" в направлении Орши. Бои были жестокие. Как отмечал генерал-майор Глазунов в своих воспоминаниях после, похожи они были на сталинградские.

"В день смерти Связина шла артиллерийская подготовка. Лупили три часа. Пишут, что за это время выпустили четыре тысячи снарядов. Немцы как из-под земли повылазили. В атаку можно было не ходить", — рассказывал поисковик.

Но и героизм был массовый. За бесстрашные подвиги, совершенные в течение девяти месяцев под Оршей, девять человек получили звание Героя Советского Союза.

Перезахоронение останков из санитарных кладбищ, в которых наспех хоронили погибших, иногда даже под огнем противника, начали проводить еще в 44-м году, сразу после освобождения. Удалось установить, что Николай Связин был похоронен на лесной поляне вблизи Днепра вместе с другими погибшими. Из этого захоронения останки бойцов перенесли в ближайшую деревню Россасно.

Александр впервые побывал на месте, где воевал и был похоронен его предок. Он привез на братскую могилу цветы, чтобы почтить память деда.

"Я долго не мог понять, куда же положить гвоздики. Глаза разбежались от волнения и количества фамилий на табличках. Валерий Фролов подсказал: "Вон справа фамилия твоего деда", — говорит Александр.



© Sputnik / Виктор Толочко Россиянин Александр Связин в мемориальном комплексе "Рыленки"

В прошлом это было дивизионное кладбище, расположенное рядом с небольшой речкой, берега которой до сих пор изрыты воронками снарядов.

"Совершенно точно эту речку форсировал дед Александра", — показал вдоль берега Гаврутиков. В одном километре отсюда он и погиб в бою.

Однако, отметил поисковик, сказать точно, было ли произведено полное перезахоронение останков, сейчас нельзя. С 1943 года отменили обязательное ношение именных медальонов, по которым можно было бы опознать человека. Да и некоторые вообще никогда их не носили. Было суеверие, что медальон притягивает смерть.

Кроме того, нужно учитывать условия, в которых происходили захоронения.

"Перезахоронением занимались местные жители, как правило, женщины. Причем земля была изувечена воронками и траншеями, а некоторые участки были заминированы. Поэтому не всех павших удавалось доставить до братской могилы", — уточнил специалист.

Ошибка вышла

Таких историй, как у Александра, когда люди ищут могилы погибших в войну родственников, сотни, замечает Алексей Гаврутиков. Все потому, что хоронили павших в крайне сложных условиях. В связи с чем в документы были занесены фамилии солдат с ошибками.



© Sputnik / Виктор Толочко Мемориальный комплекс «Рыленки» - на месте захоронения солдат

"Сохранились донесения, которые заполняли на поле боя. В них имена написаны неразборчивым почерком. Некоторые из них простреляны осколками разорвавшихся снарядов. В военной части как разобрали фамилию, так и записали, да и многие служащие малограмотными были. Поэтому Сегодня родственники ищут место захоронения погибшего по фамилии и не могут найти", — отмечает собеседник.

Ошибки были перенесены и на могильные плиты братских могил. В Рыленках почти половина фамилий похороненных солдат искажена.

Можно сказать, что поиск погибших и пропавших без вести сейчас только начинается.

Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. А это почти треть нынешнего населения России. Общая убыль населения СССР за 1941-45 годы — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в ходе войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Приведенные сведения подтверждаются огромным количеством подлинных документов, авторитетных публикаций и свидетельств, как сообщается на сайте ООД "Бессмертный полк России" .



© Sputnik / Виктор Толочко Школьники наводят порядок в мемориальном комплексе на братской могиле в деревне Россасно

В Дубровенском районе, приводит пример Гаврутиков, до 20-летия Победы официальное число погибших составляло 3145. После того, как прислали карточки, составленные по месту призыва, оно выросло до 19015. А сейчас это уже более 41 тысячи.

"Сами военные скрывали реальные цифры от руководства. Одни из страха невыполнения приказов, другие — чтобы получить награду", — добавил собеседник.

Большую сумятицу внесли подобные распоряжения. В приказе по 119 гвардейской дивизии 34 стрелково-гвардейского полка говорится: "На могилах, в которых погребено более 80 человек, надписи делать только на 4-5 человек с добавлением "и другие".

Живой среди мертвых

К Алексею Гаврутикову обращаются люди из разных уголков Беларуси, России, Украины. Приезжают и немцы — в деревне Бурая Дубровенского района было немецкое кладбище. Раньше, замечает собеседник, больше обращались супруги, братья и сестры погибших, сейчас — племянники. Поколения меняются.

"Один обратившийся нашел могилу своего дяди в Рыленках. Построил там часовню. И каждый год неизменно туда приезжает", — рассказывает поисковик.



© Sputnik / Виктор Толочко Алексей Гаврутиков (слева), Александр Связин (в центре) и Валерий Фролов

Конечно, не всем удается помочь. Во время поездки в Беларусь Валерий Фролов выявил ошибку в списках погибших. Накануне в Москве он случайно обмолвился на работе, что ищет место захоронения деда Александра. Его коллега ради интереса попросил проверить данные своего родственника, который вернулся с войны живым. Выяснилось, тот находится числится среди погибших и "захоронен" неподалеку от Николая Связина. Уже будучи на братской могиле в Россасно, поисковик обнаружил фамилию этого человека на могильной плите. Живой среди мертвых.

Тем, кто также ищет захоронения своих родственников, Фролов дал несколько советов:

— Начинать поиски лучше на сайте ОБД "Мемориал", где хранятся оцифрованные списки безвозвратных потерь. Там, если повезет, можно отыскать даже похоронку и схему карты, где захоронен человек. В графе поиска придется уточнить ФИО разыскиваемого, год его рождения и воинское звание.

— Если человека не удается найти, возможно, его фамилию исказили в документах. Попробуйте проверить в базе все возможные варианты ее написания.

— Если сайт не помог, ищите боевые донесения и оперативные сводки в воинской части, где служил пропавший. Также ищите информацию о людях, которые находятся в том же списке погибших. Возможно, получится найти зацепку.



© Sputnik / Виктор Толочко Братская могила в деревне Россасно

Александру Связину повезло — он нашел могилу своего деда-героя, это произошло незадолго до 9 мая.

Братскую могилу в Россасно приводили в порядок школьники. "Скоро День Победы, сюда приедут родственники павших солдат, и вы тоже теперь приезжайте", — пригласили они Александра.