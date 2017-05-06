На выезд из Беларуси на литовском и польском направлениях образовались очереди

В Беларуси снова длинные выходные и на выезд из страны образовались очереди. Наибольшее скопление машин наблюдается на литовском и польском направлениях. Очереди вызваны большим наплывом желающих выехать из страны.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

По данным на 16.00, на выезде из Беларуси в Литву наибольшее количество машин скопилось в пункте пропуска «Каменный Лог» — 180 легковушек. Там же, кстати, и больше всего фур — 500 машин. В остальных пунктах машин меньше: в «Котловке» — 70, в «Беняконях» — 60, а в «Лоше» — 50. Во всех этих пунктах также своей очереди на выезд ожидают от 50 до 150 грузовиков.

На польском направлении по 45 и 30 легковых автомобилей ожидают в очереди в пунктах пропуска «Берестовица» и «Брест». Тут наблюдаются очереди из фур как на выезд, так и на въезд в страну.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» стоят 50 легковых автомобилей, а также около 150 фур. Небольшая активность есть и на украинском направлении в «Мокранах».

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявил, что пункты пропуска на границе справляются с возросшей нагрузкой, передает БЕЛТА . В выходные дни, по его словам, поток машин на границе увеличивается на 30−50%, а в начале и конце длинных выходных еще больше.

Он пояснил также, почему образовались очереди из большегрузов. По его словам, на образование очередей влияют ограничения на ввоз топлива в Польшу, из-за которых большинство перевозчиков предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву и Латвию.

Напоним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.