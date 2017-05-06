ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карнавальным шествием в центре Минска открылся театральный марафон

07.05.2017 17:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Пятый Минский форум уличных театров проходит в Верхнем городе на этих выходных. Планируется, что в рамках фестиваля выступит более 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши и Приднестровья.

В рамках форума в режиме нон-стоп проходят представления сразу на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на арт-террасе за концертным залом.

В этом году цирковым артистам впервые будет предоставлена отдельная площадка. Смотрите на видео, как открывался форум уличных театров грандиозным карнавальным шествием. 

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 7-8 мая проходит форум уличных театров. Смотрите на видео, как открывался фестиваль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На выезд из Беларуси на литовском и польском направлениях образовались очереди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика