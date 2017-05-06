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Карнавальным шествием в центре Минска открылся театральный марафон
07.05.2017 17:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Пятый Минский форум уличных театров проходит в Верхнем городе на этих выходных. Планируется, что в рамках фестиваля выступит более 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши и Приднестровья.
В рамках форума в режиме нон-стоп проходят представления сразу на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на арт-террасе за концертным залом.
В этом году цирковым артистам впервые будет предоставлена отдельная площадка. Смотрите на видео, как открывался форум уличных театров грандиозным карнавальным шествием.
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В Минске 7-8 мая проходит форум уличных театров. Смотрите на видео, как открывался фестиваль.
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