|
В Крупском районе спасатели деблокировали водителя
Фото Минского областного управления МЧС7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС помогли пострадавшему в ДТП в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Минской области.7 мая в 13.40 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи агрогородка Узнацк Крупского района. Прибывшим спасателям стало известно, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Фольксваген Гольф" и "Ауди А6". Одного из пострадавших пришлось извлекать из машины при помощи специальных средств.Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Фольксваген Гольф" и "Ауди А6". Одного из пострадавших пришлось извлекать из машины при помощи...
|
Архив (Разное)
Комментарии