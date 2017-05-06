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В Крупском районе спасатели деблокировали водителя

07.05.2017 18:02 — Разное | БелТА  
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В Крупском районе спасатели деблокировали водителя
Фото Минского областного управления МЧС
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС помогли пострадавшему в ДТП в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в управлении МЧС Минской области.7 мая в 13.40 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи агрогородка Узнацк Крупского района. Прибывшим спасателям стало известно, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Фольксваген Гольф" и "Ауди А6". Одного из пострадавших пришлось извлекать из машины при помощи специальных средств.Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Фольксваген Гольф" и "Ауди А6". Одного из пострадавших пришлось извлекать из машины при помощи...

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