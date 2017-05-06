|
На выезде из Беларуси скопилось более тысячи авто
Очереди на выезд из Беларуси серьезно увеличились: сейчас только в литовском направлении стоит более 800 фур и порядка 300 легковых авто.
По
С обеих сторон собралась очередь и белорусско-польской границе. Здесь на выезд ожидают пропуска 105 грузовых и 58 легковых авто (Берестовица), еще 58 грузовиков стоит в Брузгах. На въезд в Беларусь в пункте Берестовица собралась очередь из 120 грузовиков, еще 50 ожидают в Брузгах, 25 - в Козловичах.
Очереди отмечаются также и на латвийском направлении. Так, в пункте пропуска Григоровщина и Убраны на выезд собралось 215 и 140 грузовиков соответственно. В Урбанах также 40 легковых авто ожидают выезда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди на выезд из Беларуси серьезно увеличились: сейчас только в литовском направлении стоит более 800 фур и порядка 300 легковых авто.
|
Архив (Разное)
Комментарии