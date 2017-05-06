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На выезде из Беларуси скопилось более тысячи авто

07.05.2017 18:21 — Разное | БДГ  
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Очереди на выезд из Беларуси серьезно увеличились: сейчас только в литовском направлении стоит более 800 фур и порядка 300 легковых авто.

По данным Государственного пограничного комитета на 18 часов, в литовском направлении отмечается значительное увеличение числа автомобилей. В пункте пропуска Каменный Лог на указанное время находилось 500 грузовых автомобилей и 120 легковых. В Котловке на выезд стоит 90 грузовиков и 80 легковых авто, 30 легковых авто стоит в Лоше. В Беняконях на выезд скопилось 180 грузовиков и 75 легковых авто, еще 125 фур ждут очереди на выезд в пункте пропуска Привалка.

С обеих сторон собралась очередь и белорусско-польской границе. Здесь на выезд ожидают пропуска 105 грузовых и 58 легковых авто (Берестовица), еще 58 грузовиков стоит в Брузгах. На въезд в Беларусь в пункте Берестовица собралась очередь из 120 грузовиков, еще 50 ожидают в Брузгах, 25 - в Козловичах.

Очереди отмечаются также и на латвийском направлении. Так, в пункте пропуска Григоровщина и Убраны на выезд собралось 215 и 140 грузовиков соответственно. В Урбанах также 40 легковых авто ожидают выезда.

 
 
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Очереди на выезд из Беларуси серьезно увеличились: сейчас только в литовском направлении стоит более 800 фур и порядка 300 легковых авто.

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