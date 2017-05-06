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ГПК: в выходные дни поток легковых авто возрастает на 30-50%

07.05.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Протяженные очереди из грузовых автомобилей образовались на выезд из Республики Беларусь в литовском направлении, наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе пропуска "Каменный Лог", где своей очереди на выезд ожидает около 500 большегрузных автомобилей, в "Беняконях" и "Привалки" около 150 и 100 грузовиков соответственно,  сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Погранкомитета нашей страны Антон Бычковский.

"Очереди из большегрузов есть также на белорусско-латвийской границе. Выезда из Беларуси в пункте пропуска "Григоровщина" ожидает 200 фур, в "Рубанах" — 150. В праздничные дни возрос пассажиропоток на каналах оформления легковых транспортных средств, и в этом случае наиболее популярным направлением стало литовское, где в настоящий момент своей очереди ожидает до 300 транспортных средств", — отметил Бычковский.

Вместе с тем, пункты пропуска функционируют в штатном режиме и с нагрузкой справляются.

Полный комментарий представителя Погранкомитета о ситуации на границе с Литвой — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Погранкомитета Беларуси рассказал радио Sputnik Беларусь о ситуации на границе со странами Балтии.

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