ГПК: в выходные дни поток легковых авто возрастает на 30-50% /

Протяженные очереди из грузовых автомобилей образовались на выезд из Республики Беларусь в литовском направлении, наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе пропуска "Каменный Лог", где своей очереди на выезд ожидает около 500 большегрузных автомобилей, в "Беняконях" и "Привалки" около 150 и 100 грузовиков соответственно, сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Погранкомитета нашей страны Антон Бычковский.

"Очереди из большегрузов есть также на белорусско-латвийской границе. Выезда из Беларуси в пункте пропуска "Григоровщина" ожидает 200 фур, в "Рубанах" — 150. В праздничные дни возрос пассажиропоток на каналах оформления легковых транспортных средств, и в этом случае наиболее популярным направлением стало литовское, где в настоящий момент своей очереди ожидает до 300 транспортных средств", — отметил Бычковский.

Вместе с тем, пункты пропуска функционируют в штатном режиме и с нагрузкой справляются.

Полный комментарий представителя Погранкомитета о ситуации на границе с Литвой — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.