БГК выиграл турнир памяти Мешкова, минский СКА жалуется, что его засудили

Гандболисты БГК стали победителями 23-го турнира памяти Анатолия Мешкова, 7 мая в финальном поединке в серии послематчевых пенальти одолев минский СКА. Правда, один из тренеров столичного клуба Александр Каршакевич после встречи заявил о том, что его команду засудили.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — СКА — 32:31 (12:13, 14:13, пенальти — 6:5)

7 мая. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Усик, Корсак, Черепенько; Будейко (2), Ященко (10), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец, Вукич (9/3), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов (2/2), Куран (10/3), Силко.

СКА: Мороз, Черников; Шинкель (4), Кривенко (4/1), Сотник, Рабушко, Леухин, Рудь, Гирик, Сончик (7), Жила (1), Алехин (6), Крицкий, Поцыкайлик (6/2), Вайлупов (3/2), Бохан (2).

В отсутствие рулевого СКА Игоря Папруги, который входит в тренерский штаб национальной сборной Беларуси, на брестском турнире командой руководил олимпийский чемпион-1988, чемпион мира-1982 Александр Каршакевич. После финала наставник прокомментировал игру своей команды и удивился судейству в решающем поединке:



Александр Каршакевич. Кадр youtube.com

— Ребята провели два хороших матча, особенно с «Гомелем». Здорово проявил себя в «рамке» Мороз, а когда играет вратарь — играет вся команда.

Наши парни были заряжены на борьбу и очень хотели победить, поэтому крайне расстроились после финального поединка. Мы показали хороший гандбол, но впечатление от финала испортил судейский фактор. Зачем приглашать команды на турнир, чтобы там их засуживать? Судьи просто не давали нам играть. Наш линейный ловит мяч — сразу следует свисток. Нам ставят очевидный заслон — игра продолжается. И так весь матч. Это неправильно. Тем более непонятно, зачем устраивать такое на товарищеском турнире, — приводит слова Александра Каршакевича официальный сайт минского СКА.

В матче за бронзу гандболисты гродненского «Кронона» в серии послематчевых пенальти обыграли «Гомель».

«Гомель» — «Кронон» — 28:30 (11:15, 16:12, пенальти — 1:3)

«Гомель»: Алексейчук, Подосинов; Потороча (1), Малышенко (8), Радкевич, Волынцев (3), Карловский, Рахов (1), Кожедуб, Ярошук, Сергель (11), Бегун, Ушал (3), Ярош, Кумко, Лямцев (1).

«Кронон»: Кревчик, Науменко, Потоцкий; Зубель, Луня (1), Позняк, Каштелян, Селицкий, Леонов (3), Лукашевич (4), Несвадьба (10), Науменко, Голубничий, Наумик (4), О. Тарасевич (4), С. Тарасевич (4).

Лучшие игроки турнира

Максим Несвадьба («Кронон»)

Богдан Сергель («Гомель»)

Иван Мороз (СКА)

Любо Вукич (БГК им. Мешкова).

Теперь лучшие клубы страны в следующие выходные съедутся в Гомель, где будет разыгран Кубок Беларуси.

13 мая пройдут полуфинальные матчи:

БГК — «Кронон»

СКА — «Гомель».

14 мая победители полуфинальных встреч оспорят Кубок Беларуси, неудачники разыграют бронзу.