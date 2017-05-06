Французы сюрпризно сокрушили финнов, американцы разгромили датчан на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Франции на родном льду сюрпризно обыграли команду Финляндии в матче чемпионата мира, а датчане в Кельне потерпели разгромное поражение от американцев.



Фото: iihfworlds2017.com

Финляндия — Франция — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Бельмар (Реш, Менье, 14.17), 1:1 — Лехтонен (Пильстрем, Рантанен, 21.33), 1:2 — Руссель (Бельмар, 33.58), 1:3 — Клеро (Жаниль, Реш, 38.49, в большинстве), 1:4 — Руссель (Реш, 48.27), 1:5 — Флери (Т. да Коста, 57.49, в пустые ворота).

Броски: 43−26 (12−11, 11−9, 20−6).

Штраф: 8−20.

Домашние стены будто придали дополнительных сил французам, которые уверенно и вполне заслуженно обыграли более рейтингового соперника. Большой вклад в победу французов внес их немногочисленный десант из НХЛ: Пьер-Эдуар Бельмар из «Филадельфии» заработал 2 (1+1) бомбардирских балла, Антуан Руссель из «Далласа» — 2 (2+0). Кроме того, 42 броска отразил голкипер датского «Ольборга» Флориан Арди. Именно ему отдал приз лучшего игрока матча Бельмар, которому эту награду вручили организаторы турнира.

В группе «А» в Кельне сборная США не оставила камня на камне от команды Дании.

США — Дания — 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 — А. Ли (Годро, Ларкин, 5.37, в большинстве), 2:0 — Келлер (Макэвой, Шмальц, 13.06), 2:1 — Мортен Мадсен (Элерс, Йеспер Йенсен, 16.10, в большинстве), 3:1 — Годро (Ларкин, 18.59, в большинстве), 3:2 — Хардт (Юлиан Якобсен, 21.08), 4:2 — Келлер (Бьюгстад, 34.33), 5:2 — А. Ли (Ханифин, Айкел, 37.09, в большинстве), 6:2 — Нельсон (Шмальц, 37.37), 7:2 — Келлер (53.00).

Броски: 34−25 (17−7, 9−13, 8−5).

Штраф: 12−24.

Вечером в группе «А» в Кельне пройдет матч Латвия — Словакия (21.15), в группе «В» в Париже состоится поединок Норвегия — Швейцария (21.15).