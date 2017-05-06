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Засекреченный орбитальный самолет США вернулся на Землю, проведя два года в космосе

07.05.2017 20:42 — Разное | БелТА  
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Засекреченный орбитальный самолет США вернулся на Землю, проведя два года в космосе
Фото ВВС США
"Самый секретный самолет ВВС США" X-37B сегодня успешно приземлился на мысе Канаверал в штате Флорида (США), сообщают информагентства. Беспилотный воздушный разведчик провел в космосе почти два года.The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYcX-37B Orbital Test Vehicle-4 (так выглядит полное наименование самолета) сошел с занимаемой орбиты и успешно приземлился во Флориде, проведя в космосе более 700 дней. Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году. О целях миссии и успешности ее выполенния в ВВС США не сообщают.
 
 
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Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году.

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