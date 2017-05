Фото ВВС США

Засекреченный орбитальный самолет США вернулся на Землю, проведя два года в космосе Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году.

"Самый секретный самолет ВВС США" X-37B сегодня успешно приземлился на мысе Канаверал в штате Флорида (США), сообщают информагентства. Беспилотный воздушный разведчик провел в космосе почти два года.Theis the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here:X-37B Orbital Test Vehicle-4 (так выглядит полное наименование самолета) сошел с занимаемой орбиты и успешно приземлился во Флориде, проведя в космосе более 700 дней. Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году. О целях миссии и успешности ее выполенния в ВВС США не сообщают.