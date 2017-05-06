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Засекреченный орбитальный самолет США вернулся на Землю, проведя два года в космосе
Фото ВВС США"Самый секретный самолет ВВС США" X-37B сегодня успешно приземлился на мысе Канаверал в штате Флорида (США), сообщают информагентства. Беспилотный воздушный разведчик провел в космосе почти два года.The
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Это не первый, а уже четвертый полет секретного воздушного судна. Первые тесты разведчика были проведены еще в 1999 году.
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