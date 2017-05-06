Главу Европейской ассоциации легкоатлетов обвинили в подмене допинг-проб

Президента ​Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейна Арне Хансена сразу два спортсмена обвинили в подмене допинг-тестов. Заявления спортсменов были опубликованы в изданиях Sveriges radio и ​ Verdens Gang .



Свейн Арне Хансен. Фото с сайта bfla.eu

Сначала бывший трехкратный призер Олимпийских игр шведский прыгун в высоту Патрик Шёберг​ сообщил Sveriges radio о том, что «чистым» спортсменам платили за то, чтобы они сдавали анализы на допинг-пробу вместо других спортсменов, замешанных в употреблении допинга.

Позднее слова Шёберга изданию Verdens Gang подтвердила норвежская легкоатлетка Ингрил Кристиансен. «Это довольно удивительно, что Хансен остается президентом Европейской ассоциации», — сказала спортсменка.

Кроме того, обвинения подтверждает и сотрудница пресс-бюро Бислеттских игр Анна-Лиза Хаммер. «Я слышала, как Хансен говорил, что сам сдавал анализ мочи за спортсменов, которым грозили неприятности», — уточнила Хаммер.

Как сообщает Radiosporten, сам Хансен свою вину отрицает.

Ранее ассоциация предложила пересмотреть рекорды в легкой атлетике, однако Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против предложения.