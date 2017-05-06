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Главу Европейской ассоциации легкоатлетов обвинили в подмене допинг-проб
Президента Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейна Арне Хансена сразу два спортсмена обвинили в подмене допинг-тестов. Заявления спортсменов были опубликованы в изданиях
Сначала бывший трехкратный призер Олимпийских игр шведский прыгун в высоту Патрик Шёберг сообщил Sveriges radio о том, что «чистым» спортсменам платили за то, чтобы они сдавали анализы на допинг-пробу вместо других спортсменов, замешанных в употреблении допинга.
Позднее слова Шёберга изданию Verdens Gang подтвердила норвежская легкоатлетка Ингрил Кристиансен. «Это довольно удивительно, что Хансен остается президентом Европейской ассоциации», — сказала спортсменка.
Кроме того, обвинения подтверждает и сотрудница пресс-бюро Бислеттских игр Анна-Лиза Хаммер. «Я слышала, как Хансен говорил, что сам сдавал анализ мочи за спортсменов, которым грозили неприятности», — уточнила Хаммер.
Как сообщает Radiosporten, сам Хансен свою вину отрицает.
Ранее ассоциация предложила пересмотреть рекорды в легкой атлетике, однако Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против предложения.
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Президента Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейна Арне Хансена сразу два спортсмена обвинили в подмене допинг-тестов. Заявления спортсменов были...
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