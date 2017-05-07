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Видеофакт: театральные представления под открытым небом
07.05.2017 20:54 — Разное | Sputnik Беларусь
В двухдневной программе праздника заявлено 25 представлений от более чем 200 артистов из Беларуси, России, Германии, Италии, Польши и Приднестровья.
Кроме выступлений, артисты устраивали интерактивные шоу — проводили конкурсы, общались со зрителями.
В центре Минска впервые открылся "Цирковой дворик" — на площадке выступил итальянский комик Катастрофа, прошли представления с дрессированными собаками и большая программа от детских цирковых студий.
Второй фестивальный день начнется 8 мая в 12:00 и продлится до 9 вечера.
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Форум уличных театров проходит в Минске 7-8 мая, смотрите как прошел первый день фестиваля.
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