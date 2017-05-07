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Видеофакт: театральные представления под открытым небом

07.05.2017 20:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В двухдневной программе праздника заявлено 25 представлений от более чем 200 артистов из Беларуси, России, Германии, Италии, Польши и Приднестровья.

Кроме выступлений, артисты устраивали интерактивные шоу — проводили конкурсы, общались со зрителями.

В центре Минска впервые открылся "Цирковой дворик" — на площадке выступил итальянский комик Катастрофа, прошли представления с дрессированными собаками и большая программа от детских цирковых студий.

Второй фестивальный день начнется 8 мая в 12:00 и продлится до 9 вечера. 

 
Теги: Минск
 
 
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Форум уличных театров проходит в Минске 7-8 мая, смотрите как прошел первый день фестиваля.

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