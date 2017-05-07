Видеофакт: театральные представления под открытым небом

В двухдневной программе праздника заявлено 25 представлений от более чем 200 артистов из Беларуси, России, Германии, Италии, Польши и Приднестровья.

Кроме выступлений, артисты устраивали интерактивные шоу — проводили конкурсы, общались со зрителями.

В центре Минска впервые открылся "Цирковой дворик" — на площадке выступил итальянский комик Катастрофа, прошли представления с дрессированными собаками и большая программа от детских цирковых студий.

Второй фестивальный день начнется 8 мая в 12:00 и продлится до 9 вечера.