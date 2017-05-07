Белорусская биатлонистка выиграла Bison Race - гонку с 31 препятствием

Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко стала победительницей соревнований по бегу с препятствиями - Bison Race.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Ильченко преодолела преодолела дистанцию в 7 километров с 31 препятствием за 1 час 18 минут и 18 секунд.

В соревнованиях также принимали участие Дарья Блашко, Александр Дорожко и Мария Панфилова.

Bison Race — смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, горки, электрический ток, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY



































































































