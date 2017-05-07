Белорусские гимнастки завоевали семь медалей на этапе КМ в Болгарии

Белорусские гимнастки завоевали семь медалей на этапе Кубка мира в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха добилась в отдельных упражнениях Алина Горносько, которая заняла первое место, лучше остальных соперниц исполнив композицию с булавами — 18,350 балла. Бронзовая награда у Алины Горносько и в упражнении с мячом — 17,650 балла.

Дважды на пьедестал почета поднималась Екатерина Галкина, которая стала третьей в упражнении с обручем — 18,050, а за выступление с лентой белоруска получила вторую сумму баллов — 17,100.

Три бронзовые награды принесла команда в групповых упражнениях. Сборная в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской заняла третье место в упражнении с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.

Ранее в Софии белоруски завоевали бронзовую награду в многоборье.

Одним из главных стартов сезона для белорусских граций станет чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште.