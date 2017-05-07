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Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день ЧЕ в Сербии

08.05.2017 00:11 — Разное | Tut.by  
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Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши — 0:4 и занял второе место.

Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале уступил Зурабу Датунашвили из Грузии — 2:4.

Бронзовая награду на счету Казбека Килова (75 кг), который в поединке за третье место был сильнее представителя Азербайджана Рухина Микаилова- 9:1.

Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей: золотая в активе Ванессы Колодинской (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), Мария Мамошук (69 кг), Александр Грабовик (98 кг) стали серебряными призерами, бронзовые награды также на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг) и «классика» Сослана Даурова (66 кг).

 
 
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Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде.

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