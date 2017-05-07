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Великая Отечественная глазами фотокоров Совинформбюро

08.05.2017 08:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смотрите в фотоленте Sputnik фотоработы Анатолия Гаранина, Макса Альперта, Георгия Зельмы и других военных фотокорреспондентов Советского информационного бюро, отметившего в минувшем году 75-летний юбилей.

Совинформбюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.

От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства — Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".

 
 
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Архивные фотографии Совинформбюро военных лет - уникальный контент, повествующий о знаковых событиях и героях, творящих историю.

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