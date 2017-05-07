Великая Отечественная глазами фотокоров Совинформбюро

Смотрите в фотоленте Sputnik фотоработы Анатолия Гаранина, Макса Альперта, Георгия Зельмы и других военных фотокорреспондентов Советского информационного бюро, отметившего в минувшем году 75-летний юбилей.

Совинформбюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.

От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства — Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".