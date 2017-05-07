В Минске водитель BMW на переходе сбил женщину с ребенком. Мать погибла, дочь жива

Вечером 7 мая водитель BMW на улице Солтыса сбил женщину с ребенком. Мать погибла, дочь жива. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович.

«7 мая около 22 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус», — рассказали в СК.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Ее дочь, двухлетняя девочка, с травмами доставлена в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Находившиеся в салоне четверо мужчин также находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.