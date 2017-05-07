ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске водитель BMW на переходе сбил женщину с ребенком. Мать погибла, дочь жива

08.05.2017 09:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 7 мая водитель BMW на улице Солтыса сбил женщину с ребенком. Мать погибла, дочь жива. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович.

«7 мая около 22 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус», — рассказали в СК.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Ее дочь, двухлетняя девочка, с травмами доставлена в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Находившиеся в салоне четверо мужчин также находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находившиеся в салоне BMW четверо мужчин также находятся в больнице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как перестать лениться и начать бегать: советы бегуньи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика