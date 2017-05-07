Когда-то же будет жарко: изучаем цены на бассейны

В это сейчас трудно поверить, но лето все равно наступит. И будет солнечно. Не исключено, что будет даже очень жарко и захочется окунуться. Поэтому мы решили подготовиться к сезону заранее, и изучили такой вопрос, как приобретение бассейна. Оказалось, что кроме надувных китайских «лягушатников» есть и серьезные конструкции, которые могут соперничать по качеству и долговечности с бетонными сооружениями. При этом стоимость у них будет в несколько раз ниже.

Надувной бассейн

Надувные бассейны — самый доступный вариант. Дешевле может быть только старая ванна на даче. Есть не глубокие изделия для детей от 2 до 5 лет, есть и для взрослых, объемом до 20 тонн воды.

На нашем рынке лидирующие позиции занимают китайские бассейны Intex, Bestway, Jilong. В зависимости от размера, комплектации и функциональности продукция этих марок может стоить от 52 руб (без фильтра) и от 92 рублей с фильтром-насосом. Большой бассейн диаметром 4−5 метров и глубиной до метра, с насосом-фильтром — 500 рублей.



Фото www.7dach.ru

Для многих такая цена покажется приемлемой, однако стоит знать, что гарантийный срок таких бассейнов совсем не большой — примерно месяц. Срок службы — один-два сезона.

Каркасный бассейн

Приверженцам более долговечных вещей стоит обратить внимание на конструкцию, состоящую из металлического каркаса и вкладыша из многослойного ПВХ.

Можно встретить недорогие каркасные бассейны на металлических подпорках с вкладышем из подобия резины. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям с несущим каркасом, а не на подпорках.

Настоящий каркас представляет собой металлический лист с полимерным покрытием, защелкивающимся в кольцо — конструкция напоминает барабан. Вовнутрь устанавливается вкладыш из ПВХ. Он служит гидроизоляцией и не несет физической нагрузки. Вода его прижимает ко дну и стенам.



Фото с сайта econet.ru

Сборные каркасные бассейны устанавливают как на поверхности, так и при заглублении в грунт. При монтаже необходимо соблюдение нескольких условий: поверхность земли в месте установки должна быть без наклона, грунт должен быть твердым и плотным.

Двое монтажников за 3−4 дня смонтируют бассейн. Как происходит монтаж: в месте установки срезается грунт, засыпается песок, трамбуется, укладывается полипропиленовая подстилка. Потом устанавливается металлический каркас, монтируется оборудование, внутрь вставляется вкладыш. Важно, чтобы рабочие разровняли все складки.

Можно бассейн и вкопать, — при условии, что грунт не глинистый. В противном случае придется делать подпорную стенку из бетона. В остальных случаях бетонных работ можно избежать.



Фото с сайта pmnet.spb.ru

Фото с сайта econet.ru

Неплохой вариант — разместить бассейн на специальном подиуме или помосте-деке, который обеспечивает сухую, ровную, горизонтальную площадку.

Каркасные бассейны есть двух видов — круглые и овальные. По глубине они разные: 0,9 м, 1.1 м, 1,2 м и 1,5 м. Максимальный диаметр круглого — 6,4 м, минимальный — 2.4м. Овальные в длину бывают т 5,5 м до 9.1 м.

Гарантия на такие бассейны — 1−2 года. А вот срок службы значительно выше — от 5 до 10 лет. Самый нежный элемент — вкладыш, но он относительно недорогой и со временем его можно заменить. Кстати, эти бассейны не нужно сливать и разбирать на зиму. Однако оборудование с них должно сниматься и храниться в теплом помещении.

Каркасные бассейны оснащаются мощными насосами для фильтрации, освещением, лестницами.

Цена на самый маленький каркасный бассейн — чуть меньше 600 рублей. Большой овальный бассейн (9,1 м в длину) в базовой комплектации будет стоить около 5 тысяч рублей, в максимально полной — около 10 тысяч.



Фото с сайта www.pinterest.com

Самый ходовой бассейн — 4,6 м в диаметре и 1,2 м глубиной стоит примерно 2150 рублей. Его можно оснастить съемным павильоном на колесиках — еще 5 тысяч рублей.

Композитные бассейны

Это прямые конкуренты бетонных бассейнов. Их основные преимущества — более низкая цена, их можно устанавливать в глине и при высоких грунтовых водах.





Бассейны из композита состоят из стекловолокна, полимерной смолы и композитных соединений. От качества этих компонентов напрямую зависят долговечность и стоимость чаши. Продавцы бассейнов редко говорят о такой проблеме, как осмос. Это химический процесс гидролиза на поверхности чаши, приводящий к образованию пузырьков, разноцветных пятен и подтеков, к образованию в структуре стекловолоконного бассейна пор и микротрещин, в которые проникают молекулы воды, микро-водоросли и споры гриба. В результате образования мелких пор в структуре чаши уже спустя 5−7 лет появляется бугристость, которая не только влияет на внешний вид бассейна, но и на его рабочие характеристики.



Фото с сайта www.composit.by

Это явление можно наблюдать на чашах как известных производителей, так и новичков рынка. Однако если у первых эта болезнь проявляется на 2−5% изделий, то у вторых процент брака существенно выше.

Для того, чтобы замедлить процесс разрушения композита и восстановить поврежденные слои, поверхность перешлифовывают. Однако такую процедуру, если вам попадется некачественный бассейн, придется проводить каждые два года.

Утверждать, что абсолютно все композитные бассейны подвержены осмосу в корне не верно. Тут совет прост — покупайте бассейны у известных производителей с многолетней репутацией. Обращайте внимание на гарантию, которую дает производитель.

Благодаря технологии производства они могут иметь самые необычные формы, и резервуар такого бассейна может быть изготовлен с элементами в виде ступеней, лежанок и т.д.

Мало кто знает, но и у нас такие бассейны производят, например, в солнечном городе Столбцы. Индивидуальные заказы там, правда, не выполняют. Говорят, это очень дорогая услуга. Впрочем модельный ряд там достаточно широк, есть из чего выбрать.

Стоимость отечественных бассейнов существенно ниже европейских аналогов.

Самый ходовой размер — 6×3 метра. Сама чаша стоит при мерно 11,5 тысяч рублей, с минимальным оборудованием — 14−15 тысяч рублей, в полной комплектации — 20 тысяч.

Самый большой размер, который производят у нас — 9×3м и глубиной до 1,8 м. Можно и больше, но все упирается в транспортировку — для бассейнов больших размеров нужно заказывать сопровождение.

Чаша утеплена, чтобы снизить теплопотери. Благодаря системе фильтрации воду можно не менять весь сезон. Плавательный сезон можно продлить, если установить оборудование для подогрева воды — это может быть проточный электронагреватель, тепловой насос, солнечный коллектор, газовый котел.



Фото с сайта www.composit.by

Перед началом монтажа композитного бассейна необходимо выкопать котлован на полметра шире проектных размеров чаши с каждой стороны. Глубину котлован должен иметь на 0,25 м больше, чем глубина бассейна. Можно копать вручную, можно нанять экскаватор.

Перед началом устройства грунтовой отсыпки необходимо уложить геотекстиль по всей поверхности котлована. При строительстве композитного бассейна необходима дренажная система, представляющая из себя 1 или более ревизионных колодца, соединенных между собой дренажной гофрированной трубой. Дренажная труба прокладывается вокруг чаши бассейна, на глубине песчано-гравийной подушки. В наиболее удобно расположенном к месту сброса воды колодце помещается дренажный насос, откачивающий избыточную воду.

После установки чаши в котлован монтируются необходимые закладные элементы, труборазводная арматура и электрика. Параллельно монтируется оборудование в техническом помещении. Пустоты между стенами чаши и котлованом засыпают песчано-гравийной смесью. Потом остается облагородить прилегающую к бассейну территорию.

Оборудование и аксессуары для бассейна

Чаще всего в комплект поставки входит сливной клапан и фильтр-насос. Максимальная комплектация может включать тент на бассейн, подстил под бассейн, лестницу.

Можно приобрести разнообразные аксессуары: сачок, скиммер, ручной подводный пылесос, противоток, «водяные пушки» и водопады, гейзеры, горки, трамплины, тренажеры, декоративную донную подсветку, жалюзи для бассейна с пультом управления и многое другое.

Поддержание чистоты воды в бассейне — задача достаточно сложная, но выполнимая. Помимо различных аксессуаров для очистки воды от различного мусора рекомендуется применение специальных безвредных для человека составов.

Желательно, чтобы место для установки бассейна было солнечным, вдали от деревьев, на возвышенности. Солнце будет прогревать воду, листья не будут падать в бассейн, а ветки — мешать купанию и затенять место. Возвышенность поможет избежать луж и застоя воды возле бассейна.