Штендер за 45 минут: мастер-класс от школьного трудовика к 9 Мая

Анна Соколова, Sputnik.

К колонне присоединится учитель трудового обучения Яков Лайхтман. Он возьмет в руки портрет своего дяди Шуры, который ушел на фронт добровольцем в 17 лет, был ранен и погиб при бомбежке госпиталя.

Штендер для участия в "Параде победителей" Яков Михайлович смастерил сам. У учителя труда ушло на это ровно 45 минут. В формат школьного урока педагог с полувековым стажем уложился по привычке.



© Sputnik / Мария Амелина Яков Лайхтман преподает трудовое обучение в гомельской гимназии No51

"Самое сложное — определиться с материалом. Для основы штендера подойдет кусок ДВП, фанеры или пластика. Желательно «вписаться» в классический размер — ширина 29 см, высота — 43,5 см. Он идеально подходит для фотографии формата А4. Давайте посмотрим, что у нас тут есть", — рассказывае трудовик, открывая рабочий шкаф, где ждут своего часа остатки ДВП.

Прошлым летом в гимназии перестелили линолеум. Обрезки подложки отнесли в кабинет трудового обучения. Тут все всегда нужно, пригодиться может и черенок от старой швабры, шутит учитель.



© Sputnik / Мария Амелина Штендер можно сделать из обрезков ДВП

В России каждый второй торговый объект продает штендеры для "Бессмертного полка". В ближайшем от Гомеля Брянске даже в хлебобулочном магазине можно купить транспарант. Белорусская торговля осторожничает: ждет то ли команды "сверху", то ли изучает спрос.

"В любом случае гораздо дешевле сделать штендер своими руками. Подручных материалов в каждом доме хватает. Ножовку и молоток можно попросить у соседа", — рассуждает учитель, подбирая основу транспаранта.



© Sputnik / Мария Амелина Классический размер основы транспаранта – 29 Х 43,5 см

Яков Михайлович решает использовать для основы все-таки лист фанеры. Кладет его на парту, отмеряет нужный размер и начинает пилить.

"Пилу возьмите с мелкими зубьями, иначе края получатся некрасивыми, с заломами. Ничего не поделаешь, такая у фанеры особенность. Чтобы добиться ровных срезов, можно полить линию распила кипятком и только потом начать пилить", — делится нюансами Лайхтман.



© Sputnik / Мария Амелина Пилить фанеру нужно ножовкой с мелкими зубьями

Каким бы ни получился результат, края полотна будущего транспаранта надо обработать. Трудовик отрезает кусочек наждачной бумаги, оборачивает его вокруг деревянного брусочка и начинает шлифовать.



© Sputnik / Мария Амелина Убрать шероховатости поможет наждачная бумага

Осталось изготовить ручку. Яков Лайхтман открывает еще один рабочий шкаф, вытягивает два бруска и тот самый черенок от швабры.



© Sputnik / Мария Амелина Выбирая ручку для транспаранта, отдайте предпочтение черенку круглой формы

"С брусками придется повозиться, много времени отнимет шлифовка. А без нее никак, иначе загоните занозу под кожу. Черенок от швабры в этом смысле идеально подходит", — удивляет учитель.

Яков Михайлович проверяет длину заготовки: как раз то, что надо. Отпиливает ненужную часть и снова шлифует срез.



© Sputnik / Мария Амелина Длина ручки штендера – 80 см

Чтобы во время шествия можно было рассмотреть фото на транспаранте, надо правильно прибить ручку. От нижнего края полотна учитель советует отсчитать 40 см.



© Sputnik / Мария Амелина Транспарант почти готов

Фото к штендеру крепится двусторонним скотчем. Под фото указываются фамилия, имя, отчество родственника, его звание, а если позволяет место — годы жизни.

"Мне не нужно сканировать, распечатывать и ламинировать фото. Я сниму портрет своего дяди со стены. Надпись можно нанести краской или фломастером, а лучше выжечь. Второй вариант мне, кстати, нравится больше. Прибор для выжигания по дереву сохранился с советских времен", — улыбается Яков Михайлович.

Учитель прикладывает портрет к штендеру. Говорит, в их семье дядя Шура не единственный участник войны. Но только он с нее не вернулся.



© Sputnik / Мария Амелина Александр Яковлевич Лейбов ушел на фронт добровольцем, погиб в 1944 году

"Дядя Шура был простым солдатом. Мне почему-то кажется, что его заветным желанием было услышать сообщение об окончании войны и промаршировать по Красной площади в тот день. Судьба распорядилась иначе. Хорошо, что теперь у меня есть возможность "вернуть его в строй", — говорит на прощание учитель.

Акция "Парад победителей" обещает стать самым массовым мероприятием Дня Победы в Гомеле. Главная цель мероприятия — почтить память родственников, ветеранов армии и флота, партизан, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников.

Формировать колонну начнут в 10:00 9 Мая на площади Восстания. Шествие по улице Советской начнется в 10:30 и завершится митингом у Вечного огня на площади Труда.