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Смертельное ДТП в Минске: женщина погибла на переходе, пострадал ребенок
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в котором погибла молодая женщина и пострадал ее малолетний ребенок, произошло в Минске на ул. Солтыса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.Инцидент случился 7 мая около 22.00. "Водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Солтыса со стороны Ваупшасова, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора молодую женщину с дочерью, - рассказал Сергей Зараник. - После наезда на пешеходов легковой автомобиль врезался в стоявший неподалеку троллейбус".В результате ДТП женщина погибла на месте. Девочка 2014 года рождения с травмами доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает./Будет дополнено/.-0-
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"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Солтыса со стороны Ваупшасова, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора...
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