Больше 1,5 тысячи фур скопились на выезде из Беларуси в ЕС

Большие очереди грузовых и легковых автомобилей скопились на выезде из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

Как свидетельствуют данные погранведомства на 09.00, больше всего автомобилей ожидают выезда в пунктах пропуска на границе с Литвой. Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 650 большегрузов, «Котловка» — 140, «Бенякони» — 290 и в «Привалке» — 160 грузовиков.

Очереди образовались и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» выезда ждут 190 грузовиков, «Урбаны» — 180 фур.

В понедельник очереди фиксируются и на польском направлении: в пункте пропуска «Брузги» в очереди стоят 135 легковых и 50 грузовых автомобилей, «Берестовица» — по 90 легковых и грузовых машин.

Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа. В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.