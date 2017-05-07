Сводка Совинформбюро: 8 мая – немецкие гарнизоны сдаются в плен

Спустя два дня после начала Великой отечественной войны — 24 июня 1941 года — в СССР было образовано Советское информационное бюро. Основной задачей информационно-пропагандистского ведомства было составление сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении во время войны.

В народном сознании в военное время и послевоенные годы Совинформбюро ассоциировалось с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро". На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 8 мая 1945 года.

* * *

В течение 8 мая войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг, заняли населенные пункты Нойе Вельт и Фогельзанг.

Войска 1-го Белорусского фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, взяли в плен 7 150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 28, полевых орудий — 513, пулеметов — 402, автомашин — 1 700, лошадей — 3 700, подвод с военными грузами — 2 200.

Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и 8 мая овладели городом Дрезден — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города Мюгельн, Лом-Мацш, Мейссен, Лайсниг, Дебельн, Харта, Вальдхайм, Росвайн, Носсен Вильсдруфф, Хайнихен, Франкенберг, Фрейберг, Гарандт, Одеран, Сайда и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехословакии города Мост, Духцов, Теплице-Шанов. Одновременно восточнее Дрездена войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли города Радеберг, Лобау, Райхенбах, Бернштадт, Герлиц. Юго-западнее и южнее Бреславля войска фронта заняли города Штригау, Фрейбург, Мюнстерберг, Оттмахау.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, после ожесточенных боев 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава, а также заняли города Вюрбен-Таль, Энгельсберг, Ремерштадт, Бергштадт, Моравский Шенберг, Хоен-Штадт, Границе, Пржеров. В боях за 7 мая войска фронта взяли в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинского фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами Яромержице, Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и Шток-Керау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.

На других участках фронта существенных изменений не было.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта сегодня овладели городом Дрезден. Два дня тому назад наши разведывательные отряды атаковали немцев северо-западнее Дрездена и выбили их из укрепленных позиций. Затем в бой вступили основные советские силы. Развивая стремительное наступление между реками Эльба и Мульде, наши подвижные соединения и пехота перерезали автостраду Дрезден — Хемниц. Одновременно наши войска начали штурм города Дрездена — мощного опорного пункта обороны немцев. Советские танкисты, наступающие с запада, во встречном бою разгромили группу танков противника и ворвались на западную окраину Дрездена. Другие наши части овладели северной частью города, с хода переправились через реку Эльбу и завязали бои в центре Дрездена. После двухдневных боев наши войска сломили сопротивление противника и овладели Дрезденом — главным городом Саксонии. В боях за Дрезден гитлеровцы нанесли тяжелые потери. Только на западных окраинах города уничтожено до двух тысяч немецких солдат и офицеров, подбито 27 танков и бронетранспортеров противника.

Дрезден — крупный промышленный центр Германии. В нем имеются авиастроительные, оружейные, машиностроительные, химические и другие заводы. В Дрездене насчитывалось более 600 тысяч жителей.

Южнее Дрездена наши войска перешли чехословацкую границу, вступили на территорию Чехословакии и освободили от немецких захватчиков города Мост, Духцов и Теплице-Шанов. Город Теплице-Шанов расположен в 70 километрах от столицы Чехословакии Праги.

* * *

Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, сбивая противника с промежуточных рубежей и подавляя сопротивление гарнизонов вражеских опорных пунктов, продвинулись вперед на 20 километров. Ожесточенные бои произошли за важный узел немецкой обороны на реке Морава — город Оломоуц. Прорвав оборонительные укрепления противника, наши бойцы ворвались на улицы города. Гитлеровцы укрепились в каменных зданиях, но не выдержали стремительных ударов наших войск. К исходу дня крупный немецкий гарнизон был разгромлен и город Оломоуц очищен от противника. На подступах к городу и его улицах осталось много вражеских трупов. Захвачено 13 паровозов, 378 вагонов с грузами и много других трофеев.

* * *

Авиацией Краснознаменного Балтийского флота в портах острова Борнхольм потоплены 4 транспорта и один сторожевой корабль противника.