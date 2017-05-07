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На границе с Литвой стоят 1200 фур
08.05.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 1200 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Очереди из фур и легковушек начали образовываться на выезде из Беларуси в ЕС в конце прошлой недели. В понедельник, 8 мая, согласно данным ГПК на 10:00 обстановка в пунктах пропуска по-прежнему остается сложной.
Так, в четырех ПП на белорусско-литовской границе скопились 1239 грузовиков:
Что касается легковых авто, то по 15 машин ждут своего часа в "Каменном Логе" и "Лоше".
На латвийском направлении 180 фур стоят "Григоровщине" и 140 — в "Урабнах".
Польское направление наиболее популярно среди водителей легковушек:
Кроме того, 50 большегрузов стоят в "Брузгах", 124 — в "Берестовице", 15 — в "Козловичах".
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Госпогранкомитет рекомендует при планировании поездок и выбирать маршруты через те пункты пропуска, где очередей меньше.
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