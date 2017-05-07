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На границе с Литвой стоят 1200 фур

08.05.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 1200 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Очереди из фур и легковушек начали образовываться на выезде из Беларуси в ЕС в конце прошлой недели. В понедельник, 8 мая, согласно данным ГПК на 10:00 обстановка в пунктах пропуска по-прежнему остается сложной.

Так, в четырех ПП на белорусско-литовской границе скопились 1239 грузовиков:

  • "Котловка" — 130
  • "Каменный Лог" — 650
  • "Бенякони" — 264
  • "Привалка" — 195

Что касается легковых авто, то по 15 машин ждут своего часа в "Каменном Логе" и "Лоше".

На латвийском направлении 180 фур стоят  "Григоровщине" и 140 — в "Урабнах".

Польское направление наиболее популярно среди водителей легковушек:

  • "Брузги" — 140
  • "Берестовица" — 86
  • "Песчатка" — 5
  • "Брест" — 100
  • "Домачево" — 40

Кроме того, 50 большегрузов стоят в "Брузгах", 124 — в "Берестовице", 15 — в "Козловичах".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Госпогранкомитет рекомендует при планировании поездок и выбирать маршруты через те пункты пропуска, где очередей меньше.

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