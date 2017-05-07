На границе с Литвой стоят 1200 фур

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 1200 грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Очереди из фур и легковушек начали образовываться на выезде из Беларуси в ЕС в конце прошлой недели. В понедельник, 8 мая, согласно данным ГПК на 10:00 обстановка в пунктах пропуска по-прежнему остается сложной.

Так, в четырех ПП на белорусско-литовской границе скопились 1239 грузовиков:

"Котловка" — 130

"Каменный Лог" — 650

"Бенякони" — 264

"Привалка" — 195

Что касается легковых авто, то по 15 машин ждут своего часа в "Каменном Логе" и "Лоше".

На латвийском направлении 180 фур стоят "Григоровщине" и 140 — в "Урабнах".

Польское направление наиболее популярно среди водителей легковушек:

"Брузги" — 140

"Берестовица" — 86

"Песчатка" — 5

"Брест" — 100

"Домачево" — 40

Кроме того, 50 большегрузов стоят в "Брузгах", 124 — в "Берестовице", 15 — в "Козловичах".