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Франция выбрала нового президента

08.05.2017 10:19 — Разное | Ежедневник  
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Франция выбрала нового президента

Эмманюэль Макрон, Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав 66,06% голосов. Его оппонент, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен уступила ему, получив одобрение лишь у 33,94% избирателей.

Министерство внутренних дел Франции опубликовало предварительные итоги голосования на президентских выборах, обработав 100% (47,4 млн) бюллетеней на всех избирательных участках, пишет РБК. 

Ведомство подтвердило победу Эмманюэля Макрона, лидера центристской партии «Вперед!» и бывшего министра экономики республики: за него проголосовали 20,7 млн избирателей, которые отдали ему 66,06% своих голосов.

Его основной оппонент — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,94%, за нее проголосовали 10,6 млн человек.

Общая явка во втором туре выборов составила 74,62%. Как ранее отметили в полицейском ведомстве, 6,3% избирателей, или 3 млн человек, опустили в урны пустые бюллетени. При этом еще 1,06 млн бюллетеней признали недействительными (2,24% от общего числа).

В ведомстве также пояснили, что к настоящему времени пока не поступили все данные с избирательных участков, находящихся в других странах, 

голосования в которых организовывал МИД республики.

В ходе своего первого публичного выступления перед сторонниками избранный президент отметил, что его победа беспрецедентна. «То, что мы сделали за месяцы работы, беспрецедентно и не имеет аналога. Все говорили, что это невозможно, но они просто не знают ничего о Франции», — заявил он под крики собравшихся у здания Лувра в Париже вечером, 7 мая.

Сразу после оглашения предварительных результатов выборов Марин Ле Пен позвонила Макрону и поздравила его с победой. Она заявила, что народ Франции избрал нового президента и «выбрал постоянство». Тем самым она признала свое поражение.

Также с победой на выборах Макрона уже поздравили лидеры европейских государств, например, действующий президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и другие

Передача президентских полномочий и инаугурация должна состояться во Франции на следующей неделе.

 
 
 
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Лидер партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав 66,06% голосов. Его оппонент, представитель «Национального...

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