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Смертельное ДТП в Минске: женщина погибла на переходе, пострадал ребенок

08.05.2017 09:42 — Разное | БелТА  
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Смертельное ДТП в Минске: женщина погибла на переходе, пострадал ребенок
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в котором погибла молодая женщина и пострадал ее малолетний ребенок, произошло в Минске на ул. Солтыса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.Инцидент случился 7 мая около 22.00. "Водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Солтыса со стороны Ваупшасова, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора дорогу молодую женщину с дочерью, - рассказал Сергей Зараник. - После наезда на пешеходов легковой автомобиль врезался в стоявший неподалеку троллейбус".В результате ДТП женщина погибла на месте. Девочка 2014 года рождения с травмами доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает. По словам Сергея Зараника, в BMW, который спровоцировал смертельное ДТП, находились четверо мужчин. Двое из них были деблокированы из транспортного средства сотрудниками МЧС. Водитель и пассажиры легковушки получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Установлено, что все они находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным официального представителя Минского городского управления МЧС Александр Попко, в троллейбусе на момент аварии никого не было."Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые предпринимают попытку выехать на дорогу. Очередной случай смертельного ДТП доказывает необходимость этого", - подчеркнул Сергей Зараник.Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Назначен ряд экспертных исследований, проводится расследование.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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