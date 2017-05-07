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Эксперт: в военной истории Беларуси до сих пор много "белых пятен"

08.05.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне празднования Дня Победы доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук Кузьма Козак рассказал радио Sputnik Беларусь о том, почему в разных странах все чаще происходят попытки переосмыслить историю и результат Великой отечественной войны.

"Если бы вы жили в Прибалтике, возможно, это было бы актуально. Но что касается Беларуси, здесь есть особенности. Первая из них — нигде столько не убили людей как у нас. Нигде сопротивление не было таким массовым как у нас. Нигде не было столько мобилизовано мужчин, чтобы они пошли на фронт. И когда война закончилась, когда оставшиеся в живых встретились, они обнаружили, что в каждой семье живет память", — рассказал историк.

Эксперт: в военной истории Беларуси до сих пор много "белых пятен"
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Собеседник Sputnik отметил, что открыто говорить о военной трагедии в каждой отдельной семье в СССР начали только в 60-е годы прошлого века, спустя 15 лет после событий Великой отечественной. Тогда же начала появляться публицистика, вышли в свет романы Василя Быкова и Алеся Адамовича.

"Мне кажется, это было связано с двумя тенденциями. Первая — это те ужасные условия, в которых оказалось население после войны. Как можно радоваться, когда все живут практически в землянках? В каждой семье жила трагедия, и это больное сознание оставалось. И тогда же начался период холодной войны", — сказал Козак. 

По мнению историка, по той же причине только в конце 60-х годов в Беларуси начали появляться мемориальные комплексы, среди которых "Хатынь" и "Брестская крепость", всего более 10-ти тысяч памятных мест. Кроме того, начали выходить в свет документальные фильмы, литературные и художественные произведения, посвященные военному подвигу.

"Было ощущение, что возвращается какая-то надежда. Переходят из этих землянок ну пускай даже в хрущевки. Начали говорить на кухнях об этом. А потом подключились писатели, художники, радио, телевидение. Изменилась общая тенденция", — рассказал Козак.

Сохранение памяти о трагических событиях войны — это необходимое условие воспитания будущих поколений и развития общества в целом, резюмировал собеседник Sputnik.

Полную версию беседы с доцентом исторического факультета БГУ кандидат исторических наук Кузьмой Козаком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Как относиться к попыткам отдельных стран переписать историю Великой отечественной войны и нивелировать подвиг советского народа, и насколько важно, чтобы память...

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