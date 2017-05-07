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"Спартак" стал чемпионом России, тренер "Зенита" назвал мучением игру на стадионе "Крестовский"

08.05.2017 11:31 — Разное | Tut.by  
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Московский «Спартак» стал победителем российской футбольной премьер-лиги сезона-2016/17, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом стало известно после того, как 7 мая «Зенит» в Санкт-Петербурге уступил грозненскому «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч забил на 65-й минуте Аблай Мбенг.

Таким образом, за три тура до финиша «Спартак» оторвался на 10 очков от идущего вторым ЦСКА и стал недосягаемым для конкурентов.

Красно-белые стали чемпионами России впервые с 2001 года. Последний трофей «Спартак» завоевал в 2003 году, победив в Кубке России.

Впервые золото с красно-белыми выиграл иностранный специалист (итальянец Массимо Каррера). Впервые спартаковцы празднуют чемпионство не осенью, а весной. Впервые в чемпионате России победила команда, в которой по ходу сезона сменился главный тренер. Впервые в XXI веке красно-белые одержали в турнире, состоящем из тридцати матчей (при этом москвичи уже одержали 20 побед в 27 поедиинках). В сегодняшнем «Спартаке» многие впервые в жизни стали чемпионами.


Фото: spartak.com

Между тем Александр Спиридон, ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Мирчи Луческу, раскритиковал качество газона на домашнем стадионе команды «Крестовский» после встречи 27-го тура чемпионата России с «Тереком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

— В Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда трава начинает расти, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились, — заявил специалист.

С 2004 по 2016 год Луческу и Спиридон вместе работали в донецком «Шахтере».

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство объекта велось почти 10 лет, общая стоимость всех работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

 
 
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Об этом стало известно после того, как 7 мая "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил грозненскому "Тереку".

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