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Тренер сборной Италии обвинил российских хоккеистов в неуважении к разгромленному сопернику
Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал российских игроков за чрезмерно эмоциональное празднование заброшенных шайб во втором матче группового этапа чемпионата мира. Его слова приводит
— Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались, — заявил Майр.
7 мая в матче группового этапа ЧМ
Следующий матч в турнире российская команда проведет 8 мая. Ее соперником станет сборная Германии.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
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Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал российских игроков за чрезмерно эмоциональное празднование заброшенных шайб во втором матче...
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