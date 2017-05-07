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Тренер сборной Италии обвинил российских хоккеистов в неуважении к разгромленному сопернику

08.05.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал российских игроков за чрезмерно эмоциональное празднование заброшенных шайб во втором матче группового этапа чемпионата мира. Его слова приводит ТАСС.


Фото: iihfworlds2017.com

— Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались, — заявил Майр.

7 мая в матче группового этапа ЧМ россияне обыграли итальянцев со счетом 10:1. Это самая крупная победа российской сборной в истории противостояния с итальянской командой.

Следующий матч в турнире российская команда проведет 8 мая. Ее соперником станет сборная Германии.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

 
 
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Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал российских игроков за чрезмерно эмоциональное празднование заброшенных шайб во втором матче...

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