Белорусские гребцы завоевали бронзу на этапе КМ в Белграде

Белорусский экипаж женской четверки распашной без рулевой занял третье место на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда, в состав которой вошли Ксения Романовская, Яна Цупа, Инна Никулина, Анастасия Семенова, преодолела дистанцию за 6 мин. 49,40 сек. Быстрее оказались только соперницы из Швейцарии, выигравшие заезд с результатом 6 мин. 35,40 сек., и занявшие второе место польки - 6 мин. 41,53 сек.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен в гонке одиночек стала четвертой - 7 мин. 33,97 сек. Другая белоруска Татьяна Кухта расположилась на 7-й строке итогового протокола. Победила в классе лодок-одиночек Жаннин Гмелин из Швейцарии - 7 мин. 27,88 сек.

В Белграде выступили ведущие атлеты сборной Беларуси по академической гребле, которая ведет подготовку к майскому чемпионату Европы (состоится 26-28 мая в чешском Рачице). Главным же стартом сезона в академической гребле станет чемпионат мира, который пройдет с 24 сентября по 1 октября во Флориде (США).