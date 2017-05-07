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Уникальная экспозиция, посвященная взятию Рейхстага, открылась в Минске

08.05.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Государственном музее военной истории Беларуси открылась специальная экспозиция, посвященная белорусскому Знамени Победы — штурмовому флагу 50-й гвардейской стрелковой дивизии, который был поднят над Рейхстагом в мае 1945 года.

В апреле 1945 года, по решению политодтела 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, было изготовлено 9 штурмовых флагов — по количеству дивизий, которые входили в состав армии. Флаги были изготовлены по образцу государственного флага СССР. Но каждая дивизия, каждый боевой полк и каждый батальон имели свои штурмовые флаги.

Уникальная экспозиция, посвященная взятию Рейхстага, открылась в Минске
© Sputnik/
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"Наша боевая дивизия —50-я гвардейская стрелковая, дважды краснознаменная орденов Суворова и Кутузова — также принимала участие в штурме Берлина и Рейхстага, и, как каждая дивизия, имела свой штурмовой флаг. Он был водружен не над куполом, а над одним из подъездов, рядом со знаменами других частей и соединений", — рассказал Азаронок.

Долгое время знамя хранилось в музейных фондах, а позже перешло в экспозицию Государственного музея военной истории Беларуси. Новая команда военных музейщиков решила обновить экспозицию и создать современный мультимедийный комплекс вокруг знамени.

Теперь знамя помещено в капсулу и установлено на подиуме, который стоит на брусчатке, частично взятой из Берлина, там же находятся и осколки боевых снарядов. На фоне знамени демонстрируются кадры документальной хроники взятия Рейхстага и фотоколлаж парада Победы в Москве 1945 года. Под знаменем расположены несколько поверженных немецких штандартов.

"В советское время было принято, что знамя Победы одно. Мы же посчитали нужным более широко об этом говорить. Могу сказать, что мы будем подавать документы на присвоение нашему знамени статуса историко-культурного наследия, так как это музейное и историческое свидетельство победы нашего белорусского народа над фашистской Германией. Оно было над Рейхстагом", — сказал Азаронок.

Белорусское знамя Победы — штурмовой флаг 50-й гвардейской дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии — с 4 мая постоянно экспонируется в Государственном музее военной истории Беларуси.

Беседу с директором Государственного музея военной истории Беларуси Сергеем Азаронком о белорусском Знамени Победы слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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У Беларуси есть свое Знамя Победы ― штурмовой флаг 50-й гвардейской стрелковой дивизии, который водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года, рассказал радио Sputnik...

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