Без ножа и пистолета. Как грабят белорусские банки

В Беларуси каждый рабочий день в банковской сфере происходит около десятка преступлений, в том числе краж денежных средств мошенническим путем. Нацбанк проанализировал, как именно злоумышленники их совершают.



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Изощренные способы воровства

Белорусские банки не любят рассказывать об инцидентах, которые случаются в их стенах в связи с деятельностью злоумышленников. Финансовые организации стараются всячески подчеркивать собственную надежность, чтобы клиенты доверяли им свои деньги, и поэтому стремятся не афишировать скандалы со своим участием.

Правда, в сообщениях правоохранительных органов информация о махинациях в банковской сфере иногда проходит. Например, пару недель назад Следственный комитет рассказал о том, что международная преступная группировка украла более 8 млн евро со счетов иностранных банков и использовала один крупный белорусский банк в схеме, необходимой для обналичивания похищенных денежных средств.

Однако такие истории, попадающие в публичное пространство, — лишь вершина айсберга. На самом деле количество правонарушений, которые фиксируются в банковской системе Беларуси ежегодно, уже измеряется тысячами.

Недавно, по информации БелаПАН, Нацбанк направил коммерческим банкам обзор всех происшествий, которые были выявлены в 2016 году. Выяснилось, что в прошлом году в банковской сфере произошло 2729 преступлений. Учитывая, что 2016 году было 255 рабочих дней, выходит, что каждый день в банковском секторе совершалось в среднем около 10 правонарушений.

Если кто-то думает, что белорусские банки теряют сегодня деньги в результате грабежа и разбойных нападений, как это часто показывают в фильмах, тот серьезно ошибается. В 2016 году случаи, когда преступники заходили в помещение банка и под угрозой насилия, опасного для жизни кассиров, пытались завладеть деньгами, были единичными.

В наше время к столь брутальным методам злоумышленники прибегают редко — в ход идут другие, более изощренные приемы хищения денег, хранящихся в банках.

Наиболее распространенными преступлениями в банковском секторе являются хищения путем использования компьютерной техники — в 2016 году было выявлено более тысячи таких инцидентов. Зачастую они выражаются в том, что злоумышленники получают доступ к информации о карт-счетах физлиц, после чего находят возможность пользоваться денежными средствами клиентов банков.

Еще одна большая группа преступлений связана с мошенничеством. В 2016 году в банковском секторе было зафиксировано 333 мошеннических действия, по сравнению с 2015-м их количество резко выросло — на 65,3%. Обманывая людей, преступникам стремились завладеть суммами, которые зачастую измерялись в тысячах рублей. Например, один мошенник под предлогом продажи имущества собирал через платежные терминалы и кассы банков деньги, которые перечисляли ему доверчивые граждане.

Украсть деньги, используя банковскую систему, пытаются не только физические, но и юридические лица. В 2016 году было выявлено 94 преступления (на 40,3% больше по сравнению с 2015-м), связанных с выманиванием кредитов или субсидий.

Средством для совершения такого рода преступлений во многих случаях выступают подложные документы. Как показал прошлый год, распространенным явлением стали факты, когда руководители юридических лиц представляли в банк подложные документы и сведения, отражающие якобы благополучное финансово-хозяйственное положение субъекта хозяйствования, и на основании этого пытались получить кредиты.

Угроза, которую многие игнорируют

Участники рынка отмечают, что банки сегодня достаточно хорошо защищены для отражения брутальных атак.

«Степень защищенности банков много выше по сравнению с другими субъектами хозяйствования. Наверное, финансовые институты в отдельных случаях даже лучше защищены, чем госорганы», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН топ-менеджер одного из коммерческих банков.

Поэтому оффлайн-преступления, как правило, серьезных потерь банкам не приносят.

«Случаи, когда сотрудники банка или лица, которые находятся снаружи, пытаются красть деньги, — единичные и большого ущерба финансовым организациям не несут. Потери, связанные с такими преступлениями, незначительны по отношению к банковской прибыли», — рассказал БелаПАН член правления одного из банков.

По словам банкиров, серьезным вызовом для финансовых учреждений являются онлайн-преступления, когда злоумышленники пытаются завладеть денежными средствами, используя удаленный доступ.

«Разнообразные варианты кибератак пока не повлекли для банков непереживаемых последствий, однако потенциальный урон, связанный с этим, может быть большим. Эти преступления действительно являются серьезной угрозой для финансовых институтов», — отметил в комментарии для БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

Интерес злоумышленников к киберпреступлениям в банковском секторе неслучаен.

«Преступления в оффлайне много денег злоумышленникам не принесут. Можно украсть оборудование, можно теоретически забрать деньги из кассы банка. Криминальная выгода от таких преступлений зачастую измеряется в тысячах долларов. В то же время, когда речь идет о кибератаках, преступники посягают на сотни тысяч, а то и на миллионы долларов», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН эксперт в сфере ИТ-безопасности банков.

Поэтому финансовые учреждения инвестируют сегодня много ресурсов в информационную безопасность. По словам участников рынка, ежегодные затраты белорусских банков на ИТ-безопасность измеряются в сотнях тысяч долларов, а в отдельных случаях сумма доходит и до миллиона.

Впрочем, далеко не все белорусские компании беспокоятся о своей безопасности.

«Более чем у половины белорусских компаний нет центра обеспечения информационной безопасности», — говорится в новом международном исследовании, которое подготовила в 2017 году компания EY («Эрнст энд Янг»).

Так что в ряде случаях кибератаки являются скрытой угрозой, которую многие белорусские предприятия просто игнорируют.