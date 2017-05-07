Определились все участники плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

Завершился розыгрыш регулярного чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Теперь восемь сильнейших клубов, разбившись на пары, продолжат борьбу за титул в плей-офф.

«Столица» сохранила за собой первое место и сыграет с «Борисовом-900»

К последнему туру регулярного розыгрыша «Столица» подошла в роли абсолютного лидера. Тем не менее, из-за поражения от ВРЗ (2:3) «айтишникам» для сохранения первой строки в 30-м туре требовалось дома не проиграть «Охране-Динамо».

За исключением того, что зрителям долго пришлось ожидать первого гола (счет в матче был открыт только на 16-й минуте), можно уверенно сказать, что хозяева со своей задачей полностью справились (во втором тайме было забито 8 мячей). Третий разгромный счет подряд (на этот раз 9:0) позволил «Столице» стать самой зрелищной командой регулярного чемпионата (139 голов).

Что касается соперника «айтишников» на первой стадии плей-офф, то им стал «Борисов-900». Изначально борисовчане, вроде бы, избегали встречи с первым местом, при равном количестве баллов благодаря успеху в личных встречах располагаясь выше гомельского БЧ. Однако в последнем туре к всеобщему удивлению бело-зеленые в Минске испытали проблемы с «Динамо-БНТУ» (3:3), что не позволило им удержать седьмую позицию (БЧ свой матч с «Гранитом» выиграл) и автоматически вывело на «Столицу».

БЧ стал седьмым и сразится с ВРЗ

В отличие от всех остальных команд, располагавшихся выше, «железнодорожников» в последнем туре ждал напряженный матч: в гости пожаловал рвущийся в плей-офф «Гранит». Микашевичская команда в последнем туре получила шанс в очной встрече с гомельчанами доказать, что они более достойны места в восьмерке сильнейших.

Однако мечты не сбылись: БЧ, сдержав ожидаемый стартовый натиск гостей, начал постепенно наращивать давление на противника. Это привело к тому, что уже к 28-й минуте «железнодорожники» вели 3:0, а на 33-й подловили «Гранит» на игре с «гонялой». После этого мячи в пустые ворота микашевичской команды влетали еще дважды (на 34-й и 37-й минутах).

Итоговая победа со счетом 6:0 позволила БЧ обогнать в турнирной таблице «Борисов-900», а в четвертьфинале плей-офф стать соперником ВРЗ, попутно избавив себя от лишних утомительных переездов и подарив зрителям возможность еще раз в текущем сезоне увидеть гомельское дерби.

«Лидсельмашу» предстоит выезд в Оршу к «Витэну, а МАПИД встретится с «Дорожником»

Прошлогодний чемпион в последнем туре встречался с МАПИДом. Матч для лидчан с турнирной точки зрения уже ничего не значил (при любых исходах противостояния они заканчивали бы «регулярку» на третьем месте), а вот «домостроители», наоборот, были настроены на борьбу (важно было сохранить четвертую позицию, которая давала бы преимущество домашней площадки на первой стадии плей-офф).

В итоге мотивация и боевой настрой позволили МАПИДу по ходу матча добиться уверенного преимущества (3:0), а затем, когда силы на создание атак иссякли, проявить характер и удержать победу (3:2). Как следствие, «домостроители» сохранили четвертую строку и сыграют в четвертьфинале с «Дорожником», который в последнем туре в непростом матче также добился победы (2:1 против «АК Южный») и финишировал пятым (хотя даже поражение в матче с «южанами» не помешало бы «дорожникам» получить в соперники именно МАПИД).

«Витэн» в преддверии плей-офф сам себе преподнес урок: «энергетики» выигрывали у могилевского «Форте» по ходу матча 3:0, однако умудрились проиграть встречу со счетом 3:5. И если это поражение сильно на положение дел команды из Орши не повлияло, то вот в плей-офф через неделю «Лидсельмаш» таких ошибок не простит.

30-й тур

7 мая

«Витэн» (Орша) 3−5 «Форте» (Могилев)

МАПИД (Минск) 3−2 «Лидсельмаш» (Лида)

БЧ (Гомель) 6−0 «Гранит» (Микашевичи)

«Столица» (Минск) 9−0 «Охрана-Динамо» (Минск)

«УВД-Динамо» (Гродно) 8−2 ЦКК (Светлогорск)

«Аматар» (Брест) 1−3 ВРЗ (Гомель)

«Дорожник» (Минск) 2−1 «АК Южный» (Гомельская область)

«Динамо-БНТУ» (Минск) 3−3 «Борисов-900» (Борисов).