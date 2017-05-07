Рыбалка, спорт и позитив – ветеран ВОВ делится секретом долголетия

Николай Иванович Кожевников в 91 год выглядит на семьдесят с небольшим. Конечно, семьдесят – достаточно внушительный возраст, но для человека "под сто", подобное сравнение – прекрасный комплимент. Он ушел на фронт в семнадцать лет. В переходном возрасте между подростком и взрослым человеком его научили воевать. Кожевников сибиряк, отец которого с детства учил бить белку "в глаз" с минимального расстояния в пятьдесят метров, поэтому его направили в школу снайперов, где он стал одним из лучших стрелков.

Поединок

Когда выпускников снайперской школы везли на фронт, на одной из остановок в их вагон-теплушку вошел офицер и спросил лучшего стрелка. Товарищ Николая Ивановича назвал его фамилию. От неожиданности Кожевников толкнул своего друга локтем в бок, это заметил офицер и вызвал обоих парней.

До места назначения шли дней десять, причем только по ночам. В итоге они оказались возле деревни, где фронт стоял уже девять месяцев. Там-то и объяснили солдату боевую задачу.

До его прихода в части была девушка-снайпер, очень хороший стрелок. Она убила многих немцев, причем "работала" настолько хорошо, что из Берлина специально за ее головой прислали, как говорили, очень хорошего снайпера. Потом девушку перевели на другой участок фронта, а немецкий стрелок остался. Вот для его уничтожения и понадобился молодой Николай Иванович.

Привели в траншею, вкратце объяснили ситуацию, выдали снайперскую винтовку и отправили ловить врага, "как учили". Кожевников выкопал себе окоп по всем правилам, чтобы можно было стоя наблюдать за противником, и начал поиски.

"Винтовку мне выдали с отвратительной оптикой. Когда я в нее смотрел, то видел практически так же, как и без прицела. Между нашим передним краем и немецким было примерно три километра, и на нейтральной полосе, где-то посередине, стояла старая телега. Она и привлекла мое внимание", – вспоминает Николай Кожевников.

Окапывался снайпер не спеша, несколько дней. Один раз, вместе со слоем земли, поднял одуванчик, аккуратно отложил в сторону и начал поливать, надеясь, что цветок выживет. Но тот, к сожалению, завял.



© Sputnik/ Павел Вур Николай Кожевников (крайний снизу справа) с сослуживцами

И вот, позиция готова. Кожевников принялся наблюдать.

"Все, что я мог увидеть в оптический прицел своей винтовки, – это то, что иногда кусты возле телеги слегка шевелятся, но ветер это или, может, какой-нибудь зверь, я уже не мог разобрать. И, как мне показалось, вроде, одно из колес телеги иногда слегка поворачивалось. Поэтому я попросил старшину принести мне бинокль. Мне его принесли, я – глядь в окуляры: а сквозь спицы дуло торчит и поворачивается вместе с колесом! Так вот где снайпер засел! Я ружье вскинул, начал целиться. Пилотку, чтобы не мешала, сдвинул на затылок. Резко прозвучал выстрел, пилотка слетела. Когда я ее поднял, то увидел пулевое отверстие, значит, враг оказался быстрее", – вспоминает ветеран.

Пришлось менять засаду, чтобы противник решил, будто у него получилось убить Кожевникова. Снайпер перешел за полтора километра от начальной позиции и снова начал окапываться. Через пару дней, хорошо устроившись, солдат принялся наблюдать за телегой. И как только увидел врага, то сразу нажал на курок…



© Sputnik/ Павел Вур Наградное фото за отличную боевую и политическую подготовку

На следующий день во время наступления Кожевников со старшиной подошли к телеге. Рядом с убитым противником лежала немецкая винтовка.

"Я сразу ее поднял, она оказалась намного лучше нашей и с прекрасной оптикой. Старшина попросил отдать винтовка ему, и я отдал, но советскую. Он улыбнулся и сказал, что я заслужил этот трофей", – рассказывает снайпер.

А через некоторое время Кожевникова нашла и награда за убитого снайпера.

Квартира на сигнализации

В начале разговора ветеран сообщил, что у него квартира "на сигнализации", и поставил он ее специально, чтобы не украли награды.

У него уже был случай, когда товарищ сына украл две медали. Причем обнаружили пропажу совершенно случайно: Николая Ивановича попросили надеть пиджак с наградами на какое-то мероприятие, тут-то и выяснилось, что двух медалей не хватает. Заявили в милицию. Потом провели свое расследование и выяснили, кто их украл. Сын не выдержал и разобрался с вором по-мужски. Тот написал заявление в милицию о побоях. В итоге, чтобы сына не посадили за рукоприкладство, договорились: ветеран забирает свое заявление, а знакомый сына – свое.

"Сейчас вообще что-то страшное творится, люди будто с ума сошли, удавятся за копейку. Я не понимаю, как можно красть заработанные кровью, страхом, смертью награды?! Ну и что, что это звучит немного пафосно, зато чистая правда", – констатирует Кожевников.

Мало того, что ветеран поставил квартиру на сигнализацию, ему приходится прятать пиджак с медалями в самую глубь квартиры так, на всякий случай, каждый раз, когда он куда-то надолго уезжает.

Молодежь и старики

А уезжает он довольно часто. Во время разговора мой собеседник ждал приезда внука, который должен был отвезти его в деревню к другу, ловить рыбу.

"Я заядлый рыбак, на рыбалку езжу круглый год, причем всегда – и зимой, и летом – ловлю на зимние удочки. Ими особенно удобно удить с лодки. Ловлю на мормышку, блесну и еще одну приманку, знание о которой приходит с опытом", – говорит ветеран.

Каждое утро Николай Иванович начинает с зарядки и дыхательной гимнастики. Раньше занимался еще с десятикилограммовыми гантелями, но их пришлось отдать внуку: тяжеловато стало. Тот пообещал деду, что обязательно будет делать зарядку с ними, поскольку хочет дожить до таких же лет и так же хорошо сохраниться.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:00 / 7.38Mb / ) Sputnik/ Павел Вур © Sputnik/ Павел Вур Николай Иванович Кожевников увлекается рыбалкой и постоянно делает гимнастику

"А еще я не пью и не курю и, самое главное, у меня всю жизнь не было этих вредных привычек. Меня, когда выписывали из госпиталя после контузии, – кстати, меня в Витебске контузило, я даже место могу показать, – так вот, врач сказал, что мне нежелательно пить и курить. Вроде избитые советы, а видите, помогает!" – рассказывает Кожевников.

Кроме всего прочего, Николай Иванович периодически ездит выступать в школах, говорит, что молодежь интересуется темой войны. Ездит на семейные праздники к внуку. Занимается общественной деятельностью. Он вообще очень активен и бодр! Складывается ощущение, что ветеран хочет выйти победителем и из борьбы со временем.

"Это еще что! Дайте мне сейчас толковую женщину, увидите, на что способны ветераны!" – шутит Николай Иванович Кожевников.