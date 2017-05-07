Минска: пьяные пассажиры BMW виноваты не меньше, чем водитель" title="ГАИ Минска: пьяные пассажиры BMW виноваты не меньше, чем водитель" class=""> Минска: пьяные пассажиры BMW виноваты не меньше, чем водитель" title="ГАИ Минска: пьяные пассажиры BMW виноваты не меньше, чем водитель" class=""> /

Подробности трагической аварии сообщил радио Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

"Вчера 7 мая около 22.00 на улице Солтыса произошло ужасное дтп со смертельным исходом. Автомобиль BMW совершил наезд на женщину с двухлетней дочерью, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм 33-летняя женщина погибла на месте", — сообщил Зараник.

Как уточнил представитель столичной ГАИ, девочку 2014 года рождения доставили в больницу, ее физическое состояние на сегодняшний момент стабильное.

В автомобиле BMW находились четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один их них — в сильнейшем алкогольном опьянении. Кто из них был за рулем, на данный момент выясняется, сообщил представитель ГАИ.

"Что самое ужасное, безответственность этих людей привела к тяжким последствиям, лишила ребенка матери. Они сейчас в больнице, их держат под конвоем, но уже понятна судьба этих мужчин. Будут проводиться следственные эксперименты, будет устанавливаться, кто был за рулем", — сказал Зараник.

При этом, по словам представителя ГАИ, возлагать ответственность за смертельное ДТП только на водителя автомобиля не представляется возможным.

"Списывать вину с пассажиров ни в коем случае нельзя, потому что они не предприняли никаких мер, они понимали, что может произойти. По мнению столичной ГАИ, они являются точно такими же преступниками, как и водитель", — резюмировал Зараник.



© Sputnik / Виктор Толочко Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске – женщина погибла

Представитель Госавтоинспекции обратился к гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать о водителях в состоянии алкогольного опьянения, которые пытаются сесть за руль и выехать на дорогу.

Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УСК по городу Минску Алексей Климович, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это статья "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть".

Ответственность по данной статье предполагает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Беседу с начальником отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергеем Зараником слушайте на радио Sputnik Беларусь.