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LIVE: реконструкция битвы за Берлин на Линии Сталина

08.05.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Реконструкторы покажут события тех времен, когда Красная армия заняла столицу фашистской Германии. В мероприятии принимает участие военная техника времен Великой Отечественной войны.

Битва за Берлин проходила с 25 апреля по 2 мая 1945 года. В штурме столицы Германии участвовали войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, им противостояла более чем 200-тысячная группировка немецких войск.

2 мая капитулировал гарнизон Рейхстага, а 8 мая был подписан акт о капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая.

 
 
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Военно-историческая реконструкция событий 1945 года проходит на историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском. Смотрите кадры мероприятия, посвященного...

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