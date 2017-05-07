LIVE: реконструкция битвы за Берлин на Линии Сталина

Реконструкторы покажут события тех времен, когда Красная армия заняла столицу фашистской Германии. В мероприятии принимает участие военная техника времен Великой Отечественной войны.

Битва за Берлин проходила с 25 апреля по 2 мая 1945 года. В штурме столицы Германии участвовали войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, им противостояла более чем 200-тысячная группировка немецких войск.

2 мая капитулировал гарнизон Рейхстага, а 8 мая был подписан акт о капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая.