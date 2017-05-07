В Витебске в столкновении Audi и BMW пострадали шесть человек, в том числе ребенок

ГАИ Витебска устанавливает очевидцев ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



Фото: «Типичный Витебск», vk.com

Авария произошла 7 мая, в 21.10. По предварительной информации, 19-летний водитель Audi ехал по улице Ленина со стороны улицы Горовца. При повороте на улицу Урицкого он допустил столкновение с ехавшим во встречном направлении по улице Ленина BMW, которым управлял 24-летний водитель.



Фото: «Типичный Витебск», vk.com

В результате ДТП водитель и три пассажира BMW, а также два пассажира Audi, один из которых 7-летняя девочка (ехала в специальном удерживающем устройстве), были доставлены в больницу для обследования.



Фото: «Типичный Витебск», vk.com

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, у кого есть записи видеорегистраторов, позвонить по телефонам: +375−29−721−44−44, +375−29−621−44−44.