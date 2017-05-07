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В Витебске в столкновении Audi и BMW пострадали шесть человек, в том числе ребенок
ГАИ Витебска устанавливает очевидцев ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 7 мая, в 21.10. По предварительной информации, 19-летний водитель Audi ехал по улице Ленина со стороны улицы Горовца. При повороте на улицу Урицкого он допустил столкновение с ехавшим во встречном направлении по улице Ленина BMW, которым управлял 24-летний водитель.
В результате ДТП водитель и три пассажира BMW, а также два пассажира Audi, один из которых 7-летняя девочка (ехала в специальном удерживающем устройстве), были доставлены в больницу для обследования.
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ГАИ ищет очевидцев аварии.
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