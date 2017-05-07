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Экипаж ГАИ со стрельбой останавливал пьяного водителя в Борисовском районе
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж ГАИ со стрельбой останавливал пьяного водителя в Борисовском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.Инцидент произошел вечером 7 мая на 12-м км автодороги Р67 вблизи деревни Гливин. Сотрудниками Госавтоинспекции был замечен легковой автомобиль ВАЗ-2110 без регистрационных знаков, двигавшийся в сторону Березино. Водителю были поданы сигналы об остановке, которые он проигнорировал, продолжив движение. "В ходе преследования водителю неоднократно выдвигались требования об остановке, однако он их также игнорировал, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью людей, - рассказал Станислав Соловей. - Сотрудниками ГАИ были сделаны предупредительные выстрелы, на которые водитель "жигулей" также не обратил внимание. Только выстрелы по колесам позволили задержать преследуемый автомобиль. За рулем оказался нетрезвый водитель 1985 года рождения. В отношении него было составлено несколько административных протоколов".В течение выходного дня 7 мая сотрудниками ГАИ было задержано 105 нетрезвых водителей, что в два раза больше, чем в обычные дни. "Когда удлиняются выходные, а также в праздничные дни количество нетрезвых водителей на дорогах увеличивается. Выявить их удается благодаря тому, что сейчас ГАИ работает в усиленном режиме. В первую очередь внимание сконцентрировано на выявлении грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал представитель Госавтоинспекции.Станислав Соловей также отметил, что многих нетрезвых водителей удается задержать по звонкам очевидцев, в том числе ставших свидетелями момента, когда люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль. Некоторых нетрезвых водителей приходится преследовать, а иногда и применять табельное оружие для задержания транспортных средств, которыми они управляют.ГАИ продолжает работать в усиленном режиме 8-9 мая.-0-
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Сотрудниками Госавтоинспекции был замечен легковой автомобиль ВАЗ-2110 без регистрационных знаков, двигавшийся в сторону Березино. Водителю были поданы сигналы об...
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